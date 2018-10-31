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Запад готовит предлог для удара: МИД тревожится за Сирию

31 октября 2018, 03:24  •  32 • Война
Москва выразила беспокойство в связи с подготовкой Западом очередной провокации с применением химоружия в Сирии, в которой западные страны обвинят правительственные войска сирийского лидера Башара Асада и затем используют в качестве искусственного предлога для ракетного удара, заявил МИД России.
«Из различных источников поступает все больше тревожной информации, что на территории Сирии отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ. К таким усилиям с готовностью подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски», специализирующейся на постановочных съемках», — поясняется в коммюнике дипведомства.
О подготовке провокации, в частности, сообщается в письмах, которые сирийское правительство регулярно направляет в Совет безопасности ООН, соответствующей информацией также располагают и российские военные, находящиеся в Сирии.
«Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти Сирии. России, а заодно и Ирану попутно будут вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности», — сетует российское внешнеполитическое ведомство.
Как поясняется в комментарии МИД РФ, еще одной целью провокации – кроме ракетного удара – является подрыв становления политического процесса и восстановления страны, препятствование возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам.
«Допустить этого нельзя.
Сами сирийцы должны определить будущее своей страны, поставив заслон провокациям и планам по смене режима
в Сирии», — резюмируется послание.
Днем ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что неправительственная организация «Белые каски» уже приступила к съемкам сюжета для провокации с отравляющими веществами. Об этом говорилось в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».
Савченко заявил, что съемки ведутся с участием неизвестных местным жителям людей. По его словам, боевики на линии соприкосновения спровоцируют ответный огонь сирийских военных, а затем инсценирует артобстрел снарядами с отравляющими веществами на территории, занятой незаконными вооруженными формировании.
«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», — добавил Савченко.
Он также рассказал, что террористы уже доставили в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей емкости с отравляющими веществами. По предварительной информации, в качестве химоружия будет использован хлор.
Двумя неделями ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент кражи бочек с хлором в Сирии. Ролик длится девять секунд, съемка велась с высоты птичьего полета.
На кадрах видно, как экскаватор в ковше перевозит два баллона белого цвета. Рядом стоит белый фургон. Кроме того, Минобороны опубликовало фотографию, на которой написано «бочки» и выделен белый объект в кузове грузовика.
По данным военного ведомства, кражу боевых отравляющих веществ совершили террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Они атаковали боевиков из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (также запрещена в РФ), похитив ядохимикат.
НАТО движется в Арктику
В прошлом месяце Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что
финансируемая Западом общественная организация «Белые каски» участвует в подготовке уже настоящей химатаки на сирийских мирных жителей.
«Белые каски» применят отравляющие вещества на основе хлора против своих актеров в ходе инсценировки — чтобы потом обвинить во всем сирийскую армию надавить на президента Сирии Башара Асада, рассказали российские военные.
Известно также, что террористы в Сирии отобрали 22 ребенка с родителями для того, чтобы снять ролик о пострадавших в результате еще не случившейся «химатаки», передает ФАН.
«Для участия в инсценировках химатак боевиками отобрано 22 ребенка со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо», — рассказали в ЦПВС.
Еще одна группа детей-сирот была похищена из лагерей для беженцев и отправлена в тюрьму «Икаб», которую контролирует запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Эти дети будут изображать «жертв» постановочной химической атаки.
Постановочные сцены могут отснять не только в городе Идлиб, ставшим, по словам военных, последним большим пристанищем террористов, но и в городе Кафр-Зета. «Реквизит» для съемок уже завезли: химическое оружие доставили в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик, передает НСН.
Что касается восстановления конституционного порядка в Сирии, то директор отдела политического анализа в арабском центре исследований и политического анализа Марван Кабалан для портала Al Jazeera писал, что у России в Сирии появилась новая цель —
Москва сосредоточила свои силы на том, чтобы подтолкнуть Европу к восстановлению государства от гражданского конфликта.
Десятки миллиардов: Польша требует от немцев репараций
После нескольких задержек Стамбульский саммит по Сирии все же состоялся 27 октября. На встрече присутствовали лидеры Германии, Франции, Турции и России. Первоначально саммит был запланирован на начало сентября. Во встрече приняли участие участники «астанинского формата» (Россия, Турция и Иран) и «сирийской рабочей группы» (США, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Иордания и Египет), однако преодолеть разногласия между и внутри групп так и не удалось, констатировал автор.
Помимо довольно пространного заявления о необходимости начала «политического процесса» в Сирии, какого-либо соглашения о том, как к нему прийти, так и не было достигнуто. Главными вопросами, вызывающими раздор, по-прежнему остаются политическая судьба президента Сирии Башара Асада, иностранное военное присутствие, вопрос о беженцах и восстановлении страны, а также будущее районов на северо-востоке государства, где расположены курдские отряды, констатировал автор.
Как отмечалось в материале, роль России в конфликте на Ближнем Востоке изменилась — Москва стремится нормализовать ситуацию в Сирии, сосредоточив внимание на восстановлении и возвращении сирийских беженцев на родину.
Теперь главная политическая цель России заключается в том, чтобы убедить «потенциальных доноров», в основном страны Европейского союза и Персидского залива, инвестировать в сирийскую экономику и помочь восстановить страну после гражданского конфликта, выражал уверенность автор.
В заметке также подчеркивалось, что многие страны Евросоюза готовы оказывать финансовую поддержку восстановлению Сирии, но только после достижения политического урегулирования.

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