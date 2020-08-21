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Запад готовил протесты: Лукашенко назвал причину событий в Белоруссии

21 августа 2020, 17:20  •  127 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:EPA
Батька считает, что Европа лишь "подыгрывает" главному зачинщику внутреннего конфликта
Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский" о возможной агрессии со стороны других государств. По его словам, происходящие в стране события являются "заварушкой", которую готовили извне.
Президент Белоруссии считает, что Запад решил сыграть на том, что Россия их "боялась потерять", и по этой причине решил "как-то подтянуть". Теперь же внешние противники пытаются построить "санитарный кордон" из трех стран Прибалтики, Незалежной и Белоруссии.
Главными инициаторами развернувшихся протестов глава Республики назвал США. Европа играет не первостепенную роль, однако "подыгрывает" Вашингтону, выполняя его распоряжения, передает его слова Sputnik.Беларусь.
Лукашенко добавил, что Запад как раз начал "лязгать гусеницами", имея в виду специальный центр, который находится недалеко от Варшавы, однако Минск держит ситуацию под контролем.
"Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно", – подытожил глава Республики.
Президент Белоруссии отметил в диалоге с рабочими, что в стране ситуация весьма "политизированная", однако не катастрофичная, отмечает РИА "Новости". А руководители силовых ведомств заверили его в том, что не собираются никому отдавать страну.
Также Лукашенко заявил, что больше всего обеспокоен тем, какая ситуация сложится впоследствии, если народ столкнется напрямую с агрессией внешних сил, отмечает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
"И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?", – пояснил белорусский лидер.
Ранее бывший претендент на пост президента Республики Валерий Цепкало заявил, что смена власти в Белоруссии не помешает России оставаться главным политическим и экономическим партнером страны.

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