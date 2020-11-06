Запад должен наводить с Москвой любые мосты

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В Берлине прогнозируют разлад в отношениях России и Китая

У Запада есть огромный потенциал для того, чтобы наладить диалог с Россией, необходимо воспользоваться всеми возможными мостами. Об этом заявил бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич.

В качестве таких мостов дипломат назвал культурный обмен, встречи студентов, университетское партнерство, торговлю.

"Потенциал огромен. Мы имеем дело, при всей агрессивности политического руководства, с великой страной, в трудной истории которой мы, немцы, имеем свою долю", – сказал фон Фрич в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он посчитал высокомерной давнюю оценку пятого канцлера ФРГ Гельмута Шмидта в адрес СССР о том, что Советский Союз представляет собой "Верхнюю Вольту с ракетами". По словам экс-посла, Россия является великой военной державой с не очень впечатляющей экономикой.

"Это единственная страна на земле, которая может обеспечить себя всем сырьем. Но ее экономические показатели соответствуют уровню штата Нью-Йорк в США. Трагедия", – заметил немец.

По его мнению, нынешняя эпидемия коронавируса даст толчок для сотрудничества между Германией и РФ, в том числе в области науки, что поможет в разработке вакцины против COVID-19. При этом дипломат отметил уже созданный российскими учеными "Спутник".

Помимо этого, фон Фрич прогнозирует, что в будущем у Москвы разладятся торговые отношения с Пекином, поскольку Россия в основном поставляет в Китай сырье, а оттуда идет готовая продукция. Однажды РФ понадобится партнер, с которым можно будет сотрудничать на равных.

"И кто же предложит себя? Западная Европа, которой также нужно укреплять свою независимость от Китая. Но все это только при условии, что Москва пересмотрит свое агрессивное поведение", – резюмировал немецкий дипломат.

