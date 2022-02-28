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Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 10:15 • 925 • Политика
Президент России Владимир Путин обеспечивает безопасность собственного государства. Именно этим обусловлена спецоперация на Украине, пишет американский журналист Патрик Бьюкенен.
Бьюкенен объяснил, что Путин сделал то, о чём неоднократно предупреждал. Президент настаивал на том, что Украина не должна становиться членом НАТО. США хитро ответили, что в альянсе "политика открытых дверей". По сути, России просто не оставили другого выбора, пишет автор издания The American Conservative.
- подчеркнул Бьюкенен.
Россия решила, что пойдет на "специальную военную операцию", чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Альянс вопреки всем своим обещаниям только и делал, что расширялся, вплотную придвигаясь к границам России и загоняя её "в угол".
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