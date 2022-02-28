Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина

Президент России Владимир Путин обеспечивает безопасность собственного государства. Именно этим обусловлена спецоперация на Украине, пишет американский журналист Патрик Бьюкенен.

Бьюкенен объяснил, что Путин сделал то, о чём неоднократно предупреждал. Президент настаивал на том, что Украина не должна становиться членом НАТО. США хитро ответили, что в альянсе "политика открытых дверей". По сути, России просто не оставили другого выбора, пишет автор издания The American Conservative.

Он (Путин. - Прим.ред.) подтвердил одно: ему можно верить. Когда Путин предупреждает, что он что-то сделает, он следует своим словам,

- подчеркнул Бьюкенен.

Россия решила, что пойдет на "специальную военную операцию", чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Альянс вопреки всем своим обещаниям только и делал, что расширялся, вплотную придвигаясь к границам России и загоняя её "в угол".