«Запад демонстративно этого не замечает»: отреагируют ли США на призыв РФ не игнорировать действия ВСУ в Донбассе

Посольство России в США предупредило о подготовке, которую ведут ВСУ и экстремистские формирования на линии соприкосновения в Донбассе. Российская дипмиссия призвала Вашингтон не закрывать глаза на противоправные действия Киева, которые способствуют реализации «кровавого сценария». Ранее представители самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские военные готовят провокации для начала полномасштабного наступления. Эксперты отмечают, что президент Украины Пётр Порошенко может решиться на эскалацию конфликта в попытке повысить свой рейтинг. Однако не стоит надеяться, что Соединённые Штаты убедят Киев отказаться от такого шага, считают аналитики.

Посольство России в США призвало Вашингтон обратить внимание на действия Киева на юго-востоке Украины.

«Призываем Вашингтон не закрывать глаза на осуществляемую Вооружёнными силами Украины и правоэкстремистскими формированиями активную подготовку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, что может привести к реализации кровавого сценария», — говорится в заявлении посольства.

Российская дипмиссия также призвала власти Соединённых Штатов признать факт наличия в зоне боевых действий американских инструкторов, ведущих командно-штабную и полевую подготовку украинских десантно-штурмовых бригад. При этом, как сообщается в официальном заявлении ведомства, одна из таких бригад была замечена с эсэсовской символикой.

В посольстве России в США также выразили надежду на то, что Белый дом сможет убедить украинское правительство прекратить противоправные действия и разрешить конфликт мирным путём.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных. Их агрессивные намерения не только бесперспективны, но и противоречат заявлениям самой администрации о приверженности урегулированию конфликта на востоке Украины политико-дипломатическими средствами», — подчеркнули в российском ведомстве.

Провокации в Донбассе

Ранее в ДНР заявляли, что опасаются провокаций, которые Киев может осуществить для оправдания начала военной операции. По данным представителей непризнанной республики, в районе населённого пункта Новотроицкое были замечены боевые машины пехоты и карета скорой помощи.

«Мы не исключаем, что такая «театральная постановка» проводится с целью лживого обвинения нас в ведении огня по позициям ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT)», — приводит РИА Новости заявление представителя Управления народной милиции ДНР для журналистов.

Кроме того, глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ якобы подготовили ударную группировку численностью 12 тыс. человек, в распоряжении которых более 50 танков, а также ракетные системы залпового огня «Смерч».

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного возобновления боевых действий на Мариупольском направлении. Целью наступления ВСУ будет захват территории районов Новоазовска и Тельманово и установление контроля над границей в населённых пунктах Коньково и Холодное», — заявил Пушилин.

Кроме того, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что наступление может начаться утром 14 декабря после провокации на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе, которую якобы готовит Киев.

Эксперты не исключают, что президент страны Пётр Порошенко действительно может пойти на эскалацию конфликта на юге страны.

«Думаю, что то наступление, о котором говорят, безусловно, нацелено на то, чтобы поддерживать Порошенко, чтобы обеспечивать ему прирост какой-то популярности, поскольку его рейтинги очень низкие», — заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Россия же, со своей стороны, чтобы избежать возможной эскалации ситуации, должна предавать огласке планы Киева, уверен эксперт. Именно это и сделало посольство России в США. Кроме того, как пояснил Оленченко, важно озвучивать и то, что Киев пользуется поддержкой Вашингтона.

Министр обороны Украины Степан Полторак со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

Reuters

«Надо ставить вопросы перед американской стороной. Американцы преследуют свои интересы, нам они понятны — желание противопоставить Украину России, поддержать нынешнее украинское руководство... Когда мы так говорим и призываем американскую сторону, они должны понимать, что с нашей стороны будут какие-то адекватные действия», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американцы на Украине пытаются применить тот же шаблон, что и в Грузии в 2008 году, когда грузинские войска вторглись в прилегающие к ним территории Осетии. Об этом свидетельствуют «те же инструкторы, та же подготовка, то же нагнетание истерики». И в этом случае США стоит ожидать того же результата, заключил Оленченко.

Американская поддержка

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк также придерживается мнения, что Россия просто обязана во всеуслышание говорить о готовящихся провокациях. Таким образом можно отсрочить или даже остановить наступление, но на вмешательство Запада, к сожалению, рассчитывать не приходится.

Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе «Всегда, когда за провокацией стоит Украина, Запад демонстративно это игнорирует, старается не замечать. ОБСЕ в принципе имеет все возможности донести до мирового сообщества информацию о том, что Украина, нагло игнорируя Минские соглашения, будет проводить наступательные операции, но, к сожалению, мы этого не видим», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он отметил, что такая ситуация сложилась именно из-за поддержки Киева со стороны США.

«Абсолютно очевидно, что Украина, готовя разного рода военно-политические провокации, всегда это делает либо с разрешения, либо при попустительстве США. Например, ранее появилась информация, что на Украине работают американские инструкторы», — пояснил Данюк.

Напомним, американские инструкторы и военнослужащие находятся в Яворовском учебно-тренировочном центре в составе Совместной многонациональной тренировочной группы. В прошлом году Пентагон направил туда порядка 200 военнослужащих Национальной гвардии для обучения украинских солдат.

Кроме того, СМИ сообщают, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о строительстве военной базы США на Украине. При этом Пентагон отрицает тот факт, что ведётся диалог на эту тему. Однако в августе 2017 года появилась информация, что Вашингтон начал строительство военно-морского оперативного центра в Очакове. Официально работы выполняются для армии Украины, но эксперты не исключают, что на базе будут располагаться именно американские военные.

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможном появлении базы США на Украине в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне». Глава российского государства заявил, что последствия такого шага будут очень тяжёлыми. Кроме того, Путин не раз предостерегал НАТО от продвижения на восток, призывая Запад к сотрудничеству и переговорам.