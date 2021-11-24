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Запад дал Киеву «гарантии» на случай «наступления» российской армии
24 ноября 2021, 09:30 • 63 • Украина
В США и Киеве продолжают разгонять истерию о якобы готовящейся «агрессии» России. В связи с этим, СНБО Украины успокоило население страны, заявив о полученных «гарантиях» на случай «наступления» российской армии.
Западные страны окажут Киеву «максимальную помощь» в случае нападения России на Украину. С соответствующим заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Украинский чиновник заверил, что в мире понимают, что происходит у границ Украины и Киев получил гарантии на защиту от «российского вторжения» и теперь украинцам не о чем беспокоиться.
«Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, — то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — добавил Данилов.
Впрочем, секретарь СНБО не раскрыл, в чем конкретно будет заключаться помощь Запада, а также какие «последствия», обещанные западными странами, ждут Россию. Между тем, это же не первое заявление украинской власти о помощи, в котором отсутствует любая конкретика.
Интересно, что это уже не первое обещание, данное Киеву «партнерами». Стоит отметить, что когда западные СМИ в первый раз заявили о концентрации российской армии у границ Украины, все союзники резко «включили заднюю», заявив, что будут «бороться» с Москвой дипломатическим путем.
По мнению аналитиков, все гарантии Запада «не стоят выеденного яйца». Подписанты Будапештского меморандума тоже что-то обещали Украине, но этот документ остался просто ничего не значившее бумажкой.
В 2008 году США тоже что-то обещали Грузии, а как только «запахло жареным» — умыли руки. То же самое относится и к Афганистану. В связи с этим все громогласные заявления с Банковой являются лишь «сотрясанием воздуха» и не имеют под собой никакой уверенности в завтрашнем дне.
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