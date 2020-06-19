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Запад дал «добро» на досрочные выборы в Молдове

19 июня 2020, 04:00  •  17 • Украина
«Молдове необходим проевропейский парламент»
«Западные партнёры» Молдовы обратили внимание на то, что происходит в политической жизни этой страны, и увиденное им совсем не понравилось.
После того, как в парламенте Молдовы появился очередной «перебежчик» из одной фракции в другую, парламентская коалиция ПСРМ и ДПМ перестала быть коалицией большинства. При этом следующая парламентская коалиция большинства может стать коалицией «перебежчиков» – людей без особых принципов, за деньги готовых на всё. И работать «западным партнёрам» придётся именно с ними.
Через пару часов после перехода Ефросиньи Грецу – депутата ДПМ – в группу Pro Moldova, экс-председатель Европейского совета, лидер транснациональной Европейской народной партии Дональд Туск высказал своё мнение о происходящих «парламентских бегах» в Молдове.
«Молдове нужно крепкое, выступающее за реформы проевропейское большинство, которое будет представлять людей. Нынешний парламент дисфункционален, и лучшее решение – снова обратиться к людям и дать им возможность решать»,
– написал Туск в своём микроблоге Twitter, что является призывом к проведению в стране досрочных парламентских выборов.
Также он дал указание молдавским прозападным партиям, которые входят в Европейскую народную партию, «объединиться перед предстоящими в ноябре президентскими выборами». Это объединение, по мнению Туска, станет «избирательным тестом» для молдавских политиков.
Напомним, в Европейскую народную партию входят партии «Действие и солидарность» ((PAS) Майи Санду и «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе. Смогут ли они объединиться после многочисленных ссор в последнее время – большой вопрос.
Дональд Туск предупредил, что в Европе будут очень внимательно наблюдать за тем, как проходят выборы в Молдове: «честные и свободные выборы для нас – абсолютный приоритет».
На следующий день заявление сделали и в Посольстве США в Молдове.
«Молдова нуждается в улучшении избирательного процесса, а вызванный эпидемией коронавируса кризис не может служить оправданием для бездействия властей в этом плане. Реализация восстановления экономики Молдовы, и без того непростая задача, будет ещё сложнее, если коррупция продолжит процветать. Граждане Молдовы заслуживают честных и ответственных руководителей и возможности построить лучшую жизнь для себя и будущих поколений»,
– говорится в заявлении Посольства США.
А глава МИД Румынии Богдан Ауреску на всякий случай напомнил, что «место Республики Молдова находится в европейской семье, чтобы добиться этого молдавские власти должны прилагать усилия».
В Европе же намекнули, что готовы прийти на помощь Кишинёву.
Докладчик по Молдове в Европейском парламенте Драгош Тудораке, выступая в эфире передачи «Punctul pe azi» на TVR Moldova, заявил, что Европа может предоставить дополнительную помощь в размере 100 миллионов евро. Есть только небольшое условие.
«В настоящий момент, с точки зрения Румынии, любая поддержка, предлагаемая Республике Молдова, будет строго обусловлена сохранением Кишинёвскими властями европейского курса»,
– пояснил евродепутат.
Соб. корр. ФСК

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