Запад дает понять России, что она должна исчезнуть

Итак, Трамп нанес удар по Сирии, не скрывая, что при этом имел в виду Россию и Путина «который не послушался». Что говорят об этом в Америке? Пол Робертс уверен, что Россия могла предвидеть подобное. Она не должна пропускать сигналов, которые дает ей Америка. И понятно было, что Запад при этом не будет требовать никаких доказательств невиновности России.

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Возьмите, хотя бы «Бешеную собаку» Мэтиса, министра обороны США. Он заявил, что у него доказательств того, что недавно в Сирии произошла «химическая атака». При этом он, однако, добавил, что лично он верит в то, что она имела место.

Я еще помню те времена, когда если кто-то утверждал, что он верит во что-то, доказательств чему у него нет, то его считали либо религиозным фанатиком, либо идеологом. Ни один серьезный человек не станет выражать свою убежденность в чем-то, когда отсутствуют доказательства подтверждающие это.

Это поднимает вопрос о пригодности Мэтиса к исполнению должностных обязанностей. Он готов привести США к войне с Россией на основании ничего иного, кроме как его веры. Это — безумие.

Даже низкосортный дебил, думаю, превосходит уровень умственного развития нынешнего министра обороны США. Ведь этот дебил понимает, что Сирия, находившаяся всего в нескольких часах от того момента, как ее люди в Думе будут освобождены, не стала бы применять химическое оружие против гражданского населения, за освобождение которого сирийские солдаты отдавали свои жизни.

Как сообщает RT, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) находятся на пути к тому, чтобы изучить место предполагаемого инцидента. Я прочитал, что США применили вето, когда встал вопрос о разрешении какого-либо расследования. ОЗХО лишь получила от Вашингтона разрешение установить, было ли применено какое-либо химическое оружие, а не кем — если оно было применено. Если на ОЗХО можно оказать давление с тем, чтобы эта организация сказала, что были обнаружены свидетельства применения химического оружия, то Вашингтон ухватится за это как за доказательство того, что это сделала Сирия.

Как дал понять бывший руководитель ОЗХО, эта организация не свободна от контроля со стороны Вашингтона. Должна бы была быть свободна, но не свободна. Хосе Бустани, бразильский дипломат, бывший генеральный директор ОЗХО, сообщает, что приказ подать в отставку был отдан ему Джоном Болтоном, опасным неоконсерватором и поджигателем войны, который сейчас работает у президента Трампа советником по национальной безопасности. Бустани указал Болтону, что его назначили государства-члены ОЗХО, а не Соединенные Штаты, и отказался подать в отставку. Вот ответ Болтона: «О'кей, тогда будут приняты меры возмездия. Приготовьтесь к последствиям. Мы знаем, где находятся ваши дети».

Вот она, американская дипломатия в действии. Она основана исключительно на лжи, подкупе, угрозах, принуждении, убийствах. Помните, как один чиновник госдепартамента сказал президенту Пакистана: «Сейчас же делайте то, что я сказал, или мы вбомбим вас в каменный век»?

Болтон добился того, чтобы Бустани был уволен через голосование. Члены ОЗХО предпочли получать субсидии Вашингтона, а не быть честной организацией.

Для России нет никакого смысла полагаться на «международные организации», поскольку они находятся под контролем Вашингтона.

Для России нет никакого смысла полагаться на здравый смысл Запада. Нет на Западе никого здравого смысла. Если бы на Западе здравый смысл был, то Запад не стал бы направлять военно-морскую флотилию для нападения на российские и сирийские вооруженные силы.

Для России нет никакого смысла говорить о своих «американских партнерах». Нет никаких американских партнеров. У России есть только американские враги.

Неоконсерваторы, которые контролируют внешнюю политику США, четко заявляли, что их главная внешнеполитическая цель состоит в том, чтобы не допустить подъема России или любой другой страны, которая могла выступить в качестве преграды для американского унилатерализма. Эти неоконсерваторы совершенно ясно давали понять, что Россия должна исчезнуть. Для России опасно не обращать внимания на такое четкое предупреждение. И тем не менее, когда у меня берут интервью российские журналисты, они всегда приходят в недоумение от «неоконсервативной точки зрения». Они всегда спрашивают: «А что это такое?»

Как может быть так, что российские журналисты не имеют понятия о том, что наиболее влиятельная группа интересов, наиболее «ястребиный» член которой, Джон Болтон, правая рука Трампа, выписал для России только один из трех сценариев — стать вассалом, быть завоеванной или уничтоженной? Страна, которая остается настолько неосведомленной, не обладает необходимым потенциалом для того, чтобы выжить.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

*Аллюзия на инцидент 2001 года, когда 1-й зам. госсекретаря США Ричард Армитидж при помощи прямой и неприкрытой угрозы пытался оказать давление на пакистанского президента Мушарафа, чтобы тот оказал помощь и поддержку американцам в борьбе против «Талибана"*.

*Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.

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