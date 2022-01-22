Запад четырежды обещал не расширять НАТО на восток. МИД России освежил память США

США и НАТО развернули пропагандистскую кампанию против России, вместо того чтобы вместе работать над проблемами безопасности. МИД России освежил память Штатов и напомнил, как некогда Запад четыре раза обещал Москве не расширять альянс на восток.

Министерство иностранных дел России ответило на своём официальном сайте на публикацию Госдепартаментом США бюллетеня "Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине", последовательно опровергнув всё его содержание.

В частности, в документе Госдепа утверждается, что американская сторона активно работает над рассмотрением требований Москвы о безопасности. В действительности же, утверждает МИД, имеет место попытка затянуть переговорный процесс. К тому же американская сторона, вместо того чтобы попытаться начать диалог с Россией, развернула против неё "токсичную пропагандистскую кампанию" с целью выставить Москву "агрессором".

Кроме того, министерство иностранных дел опровергло утверждение Госдепартамента, что русским никто никогда не обещал нерасширения НАТО на восток.

На деле же такие обещания не просто были, а их повторяли не менее четырёх раз. Первый раз это обещание дал на тот момент госсекретарь США Джеймс Бейкер в разговоре с главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе 9 февраля 1990 года. Тогда американский чиновник заявил о "железобетонных гарантиях, что силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении".

Второй раз в этом заверил бывший тогда министром иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер в разговоре со всё тем же Шеварднадзе 10 февраля 1990 года ("НАТО не будет расширяться на восток").

Третий раз канцлер ФРГ Гельмут Коль подтвердил этот тезис президенту СССР Михаилу Горбачёву в тот же день, 10 февраля 1990 года.

Четвёртый раз обещание не расширять НАТО было снова озвучено Бейкером во время брифинга 13 февраля 1990 года ("Готовы обеспечить непродвижение военного присутствия альянса далее в восточном направлении").

МИД России подчеркнул, что всё это есть в стенограммах встреч, ознакомиться с которыми сегодня может каждый.