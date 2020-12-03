Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину

Выступление представителей Донецка и Луганска в Совете безопасности ООН решительным образом изменило направление денежного потока на восстановление разрушенных гражданской войной территорий. Раньше эти деньги прямиком уходили в Киев, и, как несложно догадаться, за семь лет на восстановление, как таковое, не было истрачено ни копейки – все деньги на корню разворовывались в столице, не доходя до Донбасса. Теперь же решено направлять средства на восстановление непосредственно в Донецк и Луганск.

Истерика украинских представителей в ООН, по всей видимости, имела сугубо финансовое объяснение – до сих пор средства выделялись по линии МИД Украины, и «сопровождал» их не кто иной, как министр Дмитрий Кулеба. А на Украине, как водится, так – кто что «сопровождает», тот от того и кормится. Так что старания Кулебы заблокировать заседание Совбеза не увенчались успехом, хотя представители Франции и Германии в нём и не участвовали. «Такой расклад, – признаёт представитель ЛНР в Минской контактной группе Родион Мирошник, – делает возможность проведения новой встречи в Нормандском формате где представлены Париж и Берлин, всё более иллюзорной, а способность Франции и Германии давать оценку ситуации на Донбассе, всё менее адекватной». Но, так или иначе, средства на восстановление разрушенной инфраструктуры по линии ООН выделяться Украине больше не будут (это подтвердили, в частности, представители Индии и Китая в Совбезе). Для Киева это, понятно, большая потеря – точнее, для майданного ворья, окопавшегося во власти на Украине.

По мнению Мирошника, отказ Берлина и Парижа выслушать представителей народных республик в Совбезе ООН может обернуться против Германии и Франции: «Германия, как непостоянный член Совбеза, очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она её вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, Макрону, надеюсь, виднее». Однако, самый значительный имиджевый удар пропустила именно Украина, – считает Мирошник. «Это была яркая демонстрация, что решать свою проблему в диалоге со второй стороной конфликта, Украина не может. За неё говорить будут другие, чего давно и добивались, «об Украине без Украины», и с пониманием, что давать деньги Киеву на «восстановление Донбасса» дело бесполезное, так как они не то, что восстанавливать, они с ним говорить не в состоянии».