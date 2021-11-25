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Запад бросил России вызов направленным в Черное море ракетным эсминцем - сенатор
25 ноября 2021, 15:50 • 98 • Политика
Политик призвала ОБСЕ вмешаться в ситуацию
Приближение американского эсминца Arleigh Burke к Черному морю создает условия для роста напряженности, являясь вызовом, брошенным Российской Федерации. Такого мнения придерживается сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов соообщила в социальной сети "Твиттер", что Arleigh Burke взял курс на Черное море, где примет участие в маневрах с союзниками из Североатлантического альянса.
Ковитиди считает, что американский эсминец своими действиями лишь усиливает напряженность, а Соединенные Штаты посягают на безопасность России. Сенатор обратилась к Совету безопасности ОБСЕ, призвав принять конкретные меры, нацеленные на удержание Вашингтона с его союзниками от эскалации в Черном море.
Как отмечает источник, в настоящее время в Черном море сохраняется напряженная ситуация. Не так давно Североатлантический альянс провел в его акватории военно-учебные маневры. Москва заявила, что контролирует ситуацию и считает операцию НАТО попыткой военного освоения украинской территории. Днем ранее российская авиация отработала в рамках учебной операции удары по флоту противника.
Ранее американский обозреватель Анатоль Ливен заявил, что украинский кризис превратился для всего мира в пороховую бочку. Если по каким-то причинам Российская Федерация решит закрыть донбасский вопрос силовым путем, то Штаты вместе с Альянсом непременно дадут сокрушительный ответ, что выльется уже в полноценную войну. За мгновенный срок она станет ядерной, а Китай, пользуясь ситуацией, попытается молниеносно захватить Тайвань.
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