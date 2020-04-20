|
Запад боится конкурентов: Путин рассказал о страхах перед возрождением Союза
20 апреля 2020, 09:10 • 174 • Политика
Президент России Владимир Путин озвучил свою точку зрения о страхах перед возрождением Советского Союза. По мнению главы государства, Запад боится конкурентов и препятствует процессу интеграции на постсоветском пространстве.
Президент России Владимир Путин считает естественным процессом то, что входившие в состав Советского Союза республики объединяют усилия для достижения целей. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Как уверен глава государства, подобная кооперация повышает конкурентоспособность каждого из участников. Но это понимают и на Западе, которые чинят препятствия процессу глубокой интеграции на постсоветском пространстве, дабы помешать росту конкурента.
"Но мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - заявил он в опубликованном 18 апреля отрывке.
Расстраивает Путина то, что пока Россия и партнёры не продвинулись по данному пути так, как это было возможно. Но при этом процесс преодоления страхов по поводу возрождения СССР неизбежен, а объединение усилий идёт на пользу всем.
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 апреля 2020, 09:10
|
14 апреля 2020, 13:10
|
16 апреля 2020, 09:10
|
19 апреля 2020, 02:10
|
13 апреля 2020, 09:10
|
15 апреля 2020, 17:10
|
14 апреля 2020, 09:10