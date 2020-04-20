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Запад боится конкурентов: Путин рассказал о страхах перед возрождением Союза

20 апреля 2020, 09:10  •  174 • Политика
Президент России Владимир Путин озвучил свою точку зрения о страхах перед возрождением Советского Союза. По мнению главы государства, Запад боится конкурентов и препятствует процессу интеграции на постсоветском пространстве.
Президент России Владимир Путин считает естественным процессом то, что входившие в состав Советского Союза республики объединяют усилия для достижения целей. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Как уверен глава государства, подобная кооперация повышает конкурентоспособность каждого из участников. Но это понимают и на Западе, которые чинят препятствия процессу глубокой интеграции на постсоветском пространстве, дабы помешать росту конкурента.
"Но мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - заявил он в опубликованном 18 апреля отрывке.
Расстраивает Путина то, что пока Россия и партнёры не продвинулись по данному пути так, как это было возможно. Но при этом процесс преодоления страхов по поводу возрождения СССР неизбежен, а объединение усилий идёт на пользу всем.

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