Запад боится конкурентов: Путин рассказал о страхах перед возрождением Союза

Президент России Владимир Путин считает естественным процессом то, что входившие в состав Советского Союза республики объединяют усилия для достижения целей. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Как уверен глава государства, подобная кооперация повышает конкурентоспособность каждого из участников. Но это понимают и на Западе, которые чинят препятствия процессу глубокой интеграции на постсоветском пространстве, дабы помешать росту конкурента.

"Но мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - заявил он в опубликованном 18 апреля отрывке.

Расстраивает Путина то, что пока Россия и партнёры не продвинулись по данному пути так, как это было возможно. Но при этом процесс преодоления страхов по поводу возрождения СССР неизбежен, а объединение усилий идёт на пользу всем.