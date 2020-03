Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти • 291 • Аналитика CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Двух недель не прошло, как редакция The Financial Times оптимистично предсказывала Украине светлое будущее, которое обеспечит "головную боль для Путина". Однако внезапно мнение газеты поменялось кардинально, и теперь она мрачно озадачена судьбой реформ, оказавшихся под угрозой. Британское издание не одиноко в своих тревогах. С резко критическим материалом в адрес руководства Украины выступило агентство деловой информации Bloomberg. Причина — в свежих кадровых перестановках в Киеве. Как известно, на прошлой неделе Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Его место занял Денис Шмыгаль. Внутри правительства также происходят серьезные изменения. Еще одна не менее, а по-своему даже более важная и знаковая отставка — генерального прокурора Руслана Рябошапки. Дело в том, что и Гончарук, и особенно Рябошапка полностью устраивали Запад. Более того, прилагались усилия — в том числе публичные — против их увольнения. Например, с генпрокурором встретились послы "Большой семерки". Это мероприятие медийно поддержало посольство США в Киеве, о чем опубликовали специальное сообщение в социальных сетях. А Евросоюз в лице спикера по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано назвал ожидавшиеся отставки недопустимым политическим вмешательством в дела правоохранительных органов. Неудивительно, что все-таки состоявшиеся кадровые изменения по обе стороны Атлантики восприняли крайне негативно. Но дело не только в открыто выраженном недовольстве ведущих СМИ. По сведениям Bloomberg, МВФ отложил предоставление Украине очередного транша в размере 5,5 миллиарда долларов на несколько месяцев. А по сведениям украинских СМИ, банк Morgan Stanley посоветовал клиентам продавать украинские евробонды. Критика идет по двум основным направлениям: а) уход "молодых лиц, которые были призваны покончить с коррупционным режимом в стране" и б) восстановление влияния олигархов на политику Украины. Последнее касается в первую очередь опасений по поводу возможных связей Владимира Зеленского с Игорем Коломойским. Ну а новый украинский премьер известен долгой работой в структурах Рината Ахметова. Кстати, большинство украинских аналитиков согласны, что проведена успешная совместная операция олигархов, отложивших внутренние разногласия, для снижения доли западных назначенцев на ключевых постах в государстве. За последние шесть лет общепринятым стало представление о тотальной марионеточности украинских элит, которые по свистку из Вашингтона (или Брюсселя) бросаются выполнять любую команду. Это изначально было ошибочным мнением. Подобные модели крайне ограниченны и применимы главным образом по отношению к маленьким и бедным странам, не имеющим никаких серьезных ресурсов и глубоко зависимым от внешней поддержки. Нечто подобное можно наблюдать в последние десятилетия на примере Болгарии, Румынии или прибалтийских республик. Но если речь идет о более сложных случаях, в частности Венгрии или Польше, все происходит по куда более запутанным схемам. Украина — огромная, высокоразвитая (пусть даже успешно пускающая по ветру свою высокоразвитость) страна с очень богатыми элитами, которые выгрызали себе место под солнцем в кровавой бане эпохи первоначального накопления капитала. Рассчитывать, что эти люди всерьез встанут на задние лапки и "возьмут под козырек" перед Западом в ущерб собственным интересам, было бы наивно. Именно из-за данного обстоятельства Украина за шесть лет превратилась для Запада в чемодан без ручки. У ее элит очень плохо дело с защитой национальных интересов, но зато очень хорошо — с отстаиванием своих личных интересов, пусть даже они сиюминутны и не идут дальше идеи разворовать попавшие в руки бюджетные средства. Как следствие, по массе вопросов (от продажи земли до Минских соглашений) Европа и Штаты оказались в тупике, поскольку любые их планы успешно торпедируются в Киеве людьми, которым соответствующие решения невыгодны. Причем делается это при громкой верноподданнической прозападной риторике. Свежее интервью Владимира Зеленского британской Guardian вполне показательно в этом смысле. В результате первую часть поставленной стратегической цели — оторвать Украину от России — Запад за эти годы успешно решил, а вот на второй — превратить оторванное в безропотный и полезный для себя ресурс — увяз намертво. Нет, кое-что, конечно, получилось — например, сделать украинцев бесперебойным источником человеческих ресурсов для Европы. Но по сравнению с изначально открывавшимися перспективами выхлоп откровенно жалкий. Вот и теперь сложившийся цикл украинско-западных отношений "шаг вперед — два назад" вошел во вторую фазу. Осталось дождаться, когда заинтересованные лица углядят в происходящем руку Москвы, в своем сверхъестественном коварстве в очередной раз подложившей Западу колоссальную свинью. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





