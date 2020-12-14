Запад – Молдове: Мы следим, реагируем и используем рычаги

«Господа! А вы точно «международные партнёры»? Или всё-таки мародеры?»

В европейском парламенте прошла конференция «Женщины-лидеры и их роль в процессе демократизации своих стран», на которую была приглашена Майя Санду, избранный шестой президент Молдавии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на конференции обратилась к Санду, заверив в поддержке – как своей, так и всего Евросоюза.

«Вы поставили очень важные темы во главу угла своей повестки дня: верховенство закона и борьба с коррупцией. Вы восстали против коррупции в системе образования и боретесь за отделение системы правосудия от политического влияния, и для этого молдавский народ избрал вас своим президентом, первой женщиной-президентом в истории Молдовы. Выбранный тобой путь непрост, но полученный мандат очевиден. Уверяю тебя, что Европа с тобой»,

– сказала фон дер Ляйен, обращаясь к Майе Санду на «ты», что отметили многие молдавские СМИ.

Однако интернет-издание «Эхо Молдовы» напоминает: всё это уже было, и западные партнёры точно так же «персонифицировали путь Молдовы по пути евроинтеграции с конкретными чиновниками». Вот только у той прошлой «истории успеха» есть вполне конкретная цена – миллиард долларов, выведенный из банковской системы страны.

Что касается этого миллиарда, то в Европе уже заявили, что недовольны законодательной инициативой депутатов-социалистов по отмене «закона о миллиарде», расценив эту инициативу как «задний ход начатым реформам в банковском секторе».

«Предложения ПСРМ нацелены на то, чтобы дать обратный ход важным мерам, предпринятым после банковского мошенничества. Эти предложения могут подорвать усилия по оздоровлению финансовой системы Молдовы. Это важнейшие элементы обеспечения эффективности НБМ в сохранении макроэкономической и финансовой стабильности. Действия, которые подрывают независимость НБМ или отменяют поддержанные фондом реформы, осложнят отношения с Молдовой»,

– считает глава постпредства МВФ в Молдове.

Недоволен и посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко – поправками к закону о внутренней торговле. Инициаторами этих поправок также стали депутаты-социалисты.

По мнению европосла, «принятые в парламенте поправки к Закону «О внутренней торговле» противоречат обязательствам РМ перед Всемирной торговой организацией и по части договора о зоне свободной торговли с ЕС».

Согласно новому закону на полках супермаркетов 50% товаров должно быть представлено молдавскими производителями, что очень не понравилось «западным партнёрам», интересы которых не совпадают с молдавскими.

Кроме того, Михалко неожиданно встал на защиту чиновников, назначенных на свои должности беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Молдавский политолог и депутат от ПСРМ Богдан Цырдя не сомневается – «западные партнёры» выступают против любых полезных для страны инициатив.

«МВФ недоволен нашей инициативой об аннулировании оплаты миллиарда народом. Посол ЕС недоволен проектом, обязывающий супермаркеты выставлять на прилавках 50 процентов молдавских товаров. ЕС недоволен тем, что наложили арест на 250 млн долларов на Виктория банк – участника кражи миллиарда. США недовольны тем, что возвращаем Республиканский стадион. А ещё ЕС недоволен нашим намерением отправить в отставку ставленников Плахотнюка в Нацбанке, НАРЭ. Господа! А вы точно «международные партнёры»? Или всё-таки мародёры? Вы кого защищаете: народ Молдовы или себя любимых за наш счёт?»

– задаётся вопросом Богдан Цырдя.

Между тем, посол ЕС в Кишинёве напоминает:

«Мы следим за Молдовой иногда с надеждой, иногда с разочарованием. И мы продолжим реагировать и использовать все рычаги, которые есть в нашем распоряжении».