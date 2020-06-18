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Запад - клевещет, Восток - предает: В Крыму ответили на продление санкций Евросоюза

18 июня 2020, 20:25  •  153 • В России

Решение Европейского союза продлить еще на год срок действия санкций против России, введенных после референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, не имеет серьезных последствий. Для ЕС антироссийская риторика является едва ли не единственным объединяющим фактором на фоне внутренних кризисов. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

ЕС сегодня заявил о решении продлить еще на год срок действия санкций против России. Они касаются запрета на импорт в ЕС товаров из Крыма, инвестиций в экономику полуострова, туризма, экспорта товаров и технологий.

- История, которую мы обсуждаем, заставляет вспомнить строчки Ахматовой: «Запад клеветал и сам же верил, и роскошно предавал Восток», - говорит эксперт.

- Еще недавно российские военные оказывали безвозмездную помощь Италии в регионах с наиболее мощной вспышкой коронавируса. При этом страну, в которой нет выстроенной системы медицины в экстренных ситуациях, соседи по ЕС предпочли игнорировать. Единственно откликнувшейся на призывы о помощи страной оказалась Россия. Но и Брюссель, и Вашингтон усмотрели в этом желание обязать Италию выступить против санкций. Итальянцы принимали помощь с благодарностью, но подчеркивали, что это ничего не меняет. Поэтому весь спектакль лицемерия, развернувшийся на наших глазах, говорит об этих политиках лучше, чем любые другие рассуждения.

Для стран ЕС продление санкций в отношении России является фактором стабильности при преследующих один за другим кризисах. «Дружба против» помогает демонстрировать некое единство и силу. Но с практической точки зрения санкции никаких последствий не имеют, ни организационных, ни экономических.

За 6 лет бойкота бизнес-сектор региона переориентировался на работу с Россией и через Россию, а также страны Азии. Поэтому для Крыма продление санкционного режима особого значения не несет.

- Главным фактором будет не то, что происходит в Европе, а то, что происходит в Америке, - считает Джаралла. - Ситуация в мире такая, что кто первый не выдержит, тот и проиграл, и мировые игроки взвинчивают ставки. Во всех странах напряжение и перенапряжение. На наших глазах разворачивается американский кризис, и одно из его решений - выброс агрессии изнутри во вне. Тогда внутри страны сплочение, а энергия разрушения уходит на других.

По этой причине идет нагнетание обстановки вокруг Сирии, зреет очередной повод для конфликта на Украине, продлен пакет санкций в отношении России.

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