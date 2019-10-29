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Заокеанские партнёры реагируют на "бредовые идеи" Зеленского: Экс-депутат Рады оценил падение доходов на Украине

29 октября 2019, 13:09  •  211 • Политика
Экс-депутат Рады оценил падение покупательской способности на Украине, указав на то, что заокеанские партнёры Киева реагируют на "бредовые идеи" Владимира Зеленского, который не доверяет своей же команде.
Украина находится на последнем месте в рейтинге покупательской способности. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Речь идет об исследовании, которое провели аналитики компании Growth from Knowledge. Если в лидеры выбился Лихтенштейн, то последнее место заняла Украина: покупательскую способность среднестатистического украинца оценили всего в 1830 евро в год.
По мнению Журавко, в будущем уровень жизни на Украине продолжит падать, ибо гривна обесценивается, а инвестиционный климат не внушает доверия.
"Люди, которые способны дать какие-то новшества или восстановить производство, люди думающие уходят, поэтому сейчас всего лишь падение", - объяснил он Nation News.
Проблемы с доходами также создают недостойные люди, входящие в команду президента Украины Владимира Зеленского. Последний поддержал идею о проверке чиновников на детекторе лжи, что означает, что он не доверяет своим "слугам народа".
"На эти вещи, даже бредовые, любой бизнес, любой грамотный человек, а также заокеанские партнёры реагируют", - добавил экс-парламентарий.
Как пишет телеканал "360", по мнению пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, главным достижением Украины стал "опыт самоуничтожения", благодаря которому было подорвано благополучие в регионе, а людей загнали в леса. Не стоит забывать и о том, что украинская сторона умудрилась перессориться с соседями.
Проблемы Киева могут усугубиться в случае остановки транзита российского газа через украинскую ГТС. Потери в "Нафтогазе" оценивают в 3-4% ВВП страны.
При этом Москва пока позитивно оценивает ход трёхсторонних переговоров, однако команда Зеленского ранее продемонстрировала свою способность изменять точку зрения под давлением националистического меньшинства.

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