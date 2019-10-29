Украина находится на последнем месте в рейтинге покупательской способности. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Речь идет об исследовании, которое провели аналитики компании Growth from Knowledge. Если в лидеры выбился Лихтенштейн, то последнее место заняла Украина: покупательскую способность среднестатистического украинца оценили всего в 1830 евро в год.

По мнению Журавко, в будущем уровень жизни на Украине продолжит падать, ибо гривна обесценивается, а инвестиционный климат не внушает доверия.

"Люди, которые способны дать какие-то новшества или восстановить производство, люди думающие уходят, поэтому сейчас всего лишь падение", - объяснил он Nation News.

Проблемы с доходами также создают недостойные люди, входящие в команду президента Украины Владимира Зеленского. Последний поддержал идею о проверке чиновников на детекторе лжи, что означает, что он не доверяет своим "слугам народа".

"На эти вещи, даже бредовые, любой бизнес, любой грамотный человек, а также заокеанские партнёры реагируют", - добавил экс-парламентарий.

Как пишет телеканал "360", по мнению пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, главным достижением Украины стал "опыт самоуничтожения", благодаря которому было подорвано благополучие в регионе, а людей загнали в леса. Не стоит забывать и о том, что украинская сторона умудрилась перессориться с соседями.

Проблемы Киева могут усугубиться в случае остановки транзита российского газа через украинскую ГТС. Потери в "Нафтогазе" оценивают в 3-4% ВВП страны.

При этом Москва пока позитивно оценивает ход трёхсторонних переговоров, однако команда Зеленского ранее продемонстрировала свою способность изменять точку зрения под давлением националистического меньшинства.