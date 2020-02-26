Заодно досталось Китаю и Турции: США расширили санкции против России

Объявил о новых рестрикциях 25 февраля американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, затронут ограничения 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака.

Так, в чёрный список США вошли пять китайских и турецких предприятий, которые якобы поддерживают ракетную программу Ирана, а также гражданин КНР. Последнего обвинили в поставка продукции для программы вооружения Пакистана.

Какие российские компании и граждане попали под санкции, Помпео не уточнил.

Американский закон о нераспространении предусматривает запрет на передачу Ирану, Сирии и КНДР технологий для производства ракет, ядерного и химоружия.

16 февраля Госдеп США сообщил о введении новых санкций против трёх предприятий России по производству оружия. Американский чёрный список пополнился авиационным заводом, военно-промышленной корпорацией и конструкторским бюро.