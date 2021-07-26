Заочный арест экс-главы ФБК* Жданова признан законным: Решение принял Мосгорсуд

Мосгорсуд признал законным заочный арест убежавшего из России соратника Навального Ивана Жданова.

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова.

Такое решение суд принял в понедельник, 26 июля.

Как сообщал Царьград, экс-директор ликвидированной организации Алексея Навального в июне был объявлен в международный розыск.

Соратник осуждённого блогера обвиняется в неисполнении решения суда. Ранее суд постановил, что ФБК* обязан выплатить по иску ООО "Московский школьник" 29 млн рублей.

Где именно скрывается объявленный в розыск Иван Жданов, неизвестно. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что соратник Навального может скрываться от правосудия России в Германии.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021