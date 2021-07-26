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Заочный арест экс-главы ФБК* Жданова признан законным: Решение принял Мосгорсуд

26 июля 2021, 14:30  •  30 • Политика
Мосгорсуд признал законным заочный арест убежавшего из России соратника Навального Ивана Жданова.
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова.
Такое решение суд принял в понедельник, 26 июля.
Как сообщал Царьград, экс-директор ликвидированной организации Алексея Навального в июне был объявлен в международный розыск.
Соратник осуждённого блогера обвиняется в неисполнении решения суда. Ранее суд постановил, что ФБК* обязан выплатить по иску ООО "Московский школьник" 29 млн рублей.
Где именно скрывается объявленный в розыск Иван Жданов, неизвестно. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что соратник Навального может скрываться от правосудия России в Германии.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

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