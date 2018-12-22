Заочное заключение: суд в Москве выдал санкцию на арест Браудера

Суд в Москве постановил заочно арестовать главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Финансиста обвиняют в создании преступного сообщества, которое нанесло российскому бюджету ущерб в размере почти 10 млрд рублей. При этом деятельность сообщества продолжается до сих пор, отмечает следствие. Эксперты считают, что у российского правосудия есть шансы добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но всё же называют его арест маловероятным. По их мнению, в условиях «антироссийской истерии» Запад не обратит внимания на обвинения в адрес финансиста.

Тверской суд Москвы заочно постановил арестовать главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова судьи РИА Новости. Это уже третье подобное решение суда в отношении Браудера.

Адвокат Браудера — россиянин Александр Антипов — заявил о намерении обжаловать решение Тверского суда.

Напомним, что новое решение суда вынесено в рамках возбуждённого в ноябре 2018 года уголовного дела в отношении Браудера. Главу Hermitage Capital обвинили в организации преступного сообщества.

По данным следствия, преступное объединение, возглавляемое британским финансистом, действует с 1997 года. Оно было создано «с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах».

В документах дела говорится, что суммарный ущерб, нанесённый бюджету РФ преступной группой Браудера, составляет почти 10 млрд рублей. Следствие отмечает, что деятельность преступного сообщества по-прежнему осуществляется.

«Следствием установлено, что после 1 января 1997 года Браудер из корыстных побуждений создал и возглавил преступное сообщество для совместного совершения тяжких преступлений в виде неуплаты налогов, преднамеренного банкротства, хищений и легализации денежных средств, деятельность которого продолжается по настоящее время», — говорится в материалах дела.

Генпрокуратура ранее установила компании на Кипре, в Латвии и Швейцарии, занимавшиеся перечислением денежных средств в интересах Браудера. Представители ведомства заявили, что следствие будет расценивать эти транзакции как легализацию доходов, полученных преступным путём.

В ответ на расследования своей деятельности в России Браудер неоднократно выступал с критикой в адрес РФ, отметил адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко.

«Во всём, в чём можно, он уже пытался уличать Россию, но никакой фактуры до сих пор не представил. Вместе с тем эти новые обвинения по поводу создания организованного преступного сообщества лягут в русло той обвинительной линии, которая уже была по отношению к Браудеру со стороны России: уклонение от уплаты налогов и так далее», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем юрист признал, что текущая геополитическая обстановка располагает к тому, что любой, кто вредит России, так или иначе получает одобрение.

«Браудер попал в струю и поддерживается. Никто не обращает внимания на сущность предъявленных ему обвинений в связи с антироссийской истерией», — сказал Романенко.

Он предположил, что у российского правосудия есть шансы добиться выдачи Браудера благодаря деятельности международных организаций. «Те маячки, которые выставлены в Интерполе, могут в определённый момент сработать», — заключил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что Браудер проявляет осторожность при переездах из одной страны в другую. «Перемещается между Великобританией и США, чтобы лишний раз не попасть в страну, которая хорошо исполняет запросы Интерпола и России», — сказал Романенко.

Девять лет лишения свободы

Напомним, что Браудер — один из основателей фонда Hermitage Capital, созданного для портфельных инвестиций в российские ценные бумаги. В период с 1995 по 2007 год он считался крупнейшим инвестором в России. По информации следствия, за это время Браудер не перечислял налоги с деятельности ряда компаний.

В 2013 году Тверской суд признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (552 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы. В 2014 году Россия объявила финансиста в международный розыск, но Интерпол не выдал ордер на его арест.

В декабре 2017 года Тверской суд вновь приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов в размере 3 млрд рублей и направил запрос на его арест. Аналогичное решение вынесли и в адрес партнёра Браудера Ивана Черкасова. Суд также постановил взыскать с осуждённых 4,2 млрд рублей и запретил им заниматься предпринимательской деятельностью в России в течение трёх лет.

Параллельно в России расследуют смерть бывшего сотрудника фонда Браудера Сергея Магнитского, а также гибель других сообщников Браудера: Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова.

В Генпрокуратуре считают, что Курочкин, Гасанов и Коробейников могли быть убиты после того, как совершили преступление под руководством Браудера. Одно из предположений ведомства гласит, что «соучастники были устранены, поскольку «могли дать в отношении Браудера изобличающие показания».

В качестве одной из возможных версий убийства называют отравление химическими веществами, содержащими соединения алюминия. Таким способом могли убить как сообщников Браудера, так и Магнитского.

Integrity Initiative

Ранее стало известно, что Браудер вошёл в британскую программу Integrity Initiative, которая была заявлена как часть мер по борьбе с «российской пропагандой», а также «гибридными действиями», к которым якобы прибегает РФ.

В распоряжении хакеров оказались списки лиц, задействованных Лондоном для вмешательства во внутренние дела нескольких государств и формирования антироссийской риторики. Одним из первых в списке был Браудер.

Наличие акта Магнитского — санкционного списка против отдельных российских лиц — указывает на то, что заявления Браудера о России встречают понимание на Западе. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он отметил, что в России по-прежнему работают западные консалтинговые компании, которые пытаются использовать ситуацию в своих целях.

«Но как только российская юстиция начинает какие-то действия против этих людей, они сразу апеллируют к западному сообществу и рассказывают, что в России их притесняют. В действительности, как мы видим, например, по судьбе Пола Манафорта, когда Западу нужно их наказать, он сразу вспоминает, что они много чего делали незаконно. Но когда Западу они нужны, им прощают даже такие действия, которые совершал Браудер в России», — заключил эксперт.