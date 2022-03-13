Занявшись Украиной, Франция потеряла Африку

«Русские единственные провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства»

Европа увлечена военными новостями с Украины, а ведь может прилететь, откуда не ждали.

12 марта я присутствовала на вечере в парижском дискуссионном клубе Cercle des Nouveaux Mondes, устроенном в честь Лионеля Зинсу, бывшего премьер-министра Бенина, выпускника французской Высшей школы политических наук, финансиста, сотрудника группы Ротшильдов. В роскошном салоне Фош на рю Фобур Сент-Оноре, 33 собрались в основном птенцы гнезда Ротшильдов, банковский люд, дипломаты, несколько действующих министров.

Ведущий обратился к гостям с приветствием и, отдав дань моде, не преминул высказать свою поддержку «несчастному народу Украины». Затем он представил слово почётному гостю, ради которого этот вечер затевался.

И тут что-то пошло не так.

Лионель Зинсу тоже упомянул украинский кризис:

«Сейчас мы все только и слышим про этот кризис, антирусские санкции, нефть, газ….. А вы понимаете, что этот кризис значит, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идёт через Чёрное море. И Африканский мир застыл в ужасе от происходящего. В ужасе от действий США и Евросоюза. Вы не купите африканцев рассказами о демократии. Это только ваши сказки для внутреннего потребления. Большинство африканской элиты сформировано в Советском Союзе – врачи, инженеры, лётчики, учителя, учёные. Русские единственные из европейцев провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства. Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Это вшито в подкорку у любого африканца: Россия несёт добро, чтобы вы об этом не думали. Это константа. Вся Африка следит за ЦАР и Мали. То, что европейцы не могли сделать десятилетиями, русские сделали за год. На месте ЦАР были бандформирования, сегодня там настоящее государство. Я знаю, что в зале есть дипломаты, работники МИДа. Обращаюсь к вам, к французской дипломатии: ищите решение вашей проблемы, как можно быстрее, потому что, если через месяц конфликт не закончится, вспыхнет Африка. Это для вас во главу поставлены проблемы энергетики. В худшем случае у вас будет меньше тепла и меньше машин, а у нас в Африке встанет проблема голода! Услышьте меня, кризис в Африке повлечёт за собой разрушение Европы. Опомнитесь, ищите дипломатические решения. И не забывайте, что такие страны, как Индия и Китай, поддерживают Россию. Африка поддерживает Россию. Я не хочу говорить о демократии, и вы не разжалобите меня, африканца, рассказами о несчастной Украине и призывами к человечности. Ваша демократия – это ваше дело. Не надо нам навязывать ваши представления о том, как нам, африканцам, жить. Ещё раз! Ищите компромиссы, пусть работают дипломаты. Время против нас. У нас есть 30 дней! Тридцать! Не больше!»

Громкие, продолжительные аплодисменты!!!

Люди, собравшиеся в салоне Фош на самой богатой улице французской столицы, знают толк в деньгах. В отличии от чиновников они понимают, что большие французские состояния вышли из Африки. Они отдают себе отчёт в том, что Африка для Франции в стратегическом плане весит больше, чем Украина для России. Африка – это кладовая, богатство Франции, это её счёт в швейцарском банке. Это кровь французской промышленности.

Сидней Кабесса, старший консультант банковской группы Ротшильд полагает, что надо смотреть на вещи здраво. «Французские компании выходят из России, теряют там накопленные связи, капитал, репутацию и одновременно рискуют потерять Африку. Потому что прямо сейчас Франция сталкивается с жесточайшим кризисом в Сахеле. Падение профранцузских Ибрагима Бубакара Кейты и Роша Марка Кристиана Каборе сделало французскую политику в Сахеле несостоятельной. Политический кризис в Чаде, Судане, Гвинее, изгнание Франции из Мали, безвозвратная потеря Центральной Африканской Республики. Всё это выбивает почву из-под ног и сильно затрудняет французское присутствие на африканском континенте. Шансов на то, что французский бизнес оправится, потеряв сразу два рынка – русский и африканский, очень мало. Мы только пришли в себя после иранского исхода, когда США заставили Францию заморозить свои инвестиции в Иране».

В разговор вступает Кристин, она инвестиционный банкир, основательница банков в Касабланке и Рабате: «И знаете, русские наступают нам на пятки, в Африке только и говорят о том, что Россия возвращается. Русских там ждут».

Её слова подтверждает Соня Деллал, вице-президент торгово-промышленной палаты Кении во Франции (Chambre de commerce et d'industrie du Kenya).

«Эти санкции бьют по многовековой репутации французского бизнеса. Люди боятся, они смотрят на нас, как на умалишённых, с нами опасно заключать сделки, опасно доверять деньги, опасно развивать проекты. Но мы готовы работать с русскими…», – говорит Соня.

Невиданная по силе напора в СМИ поддержка Украины и украинских беженцев вызывает в памяти у французов бойню в Конго, бомбёжки Ливии, жестокое убийство её законно избранного лидера, популярного и любимого в Африке.

Говорит правозащитник Люк Мишель: «Европейцы кричат о том, что они собираются открыть дело о «преступлениях» России против Украины, но Международный уголовный суд до сих пор не открыл расследования резни в Ливии, Сирии и разграбления африканского сырья. Нам внушают, что Европа искоренила расизм, но сегодня мы видим, как он цветёт пышным цветом на всех площадках. Украинцам широко раскрывают двери, мэр Парижа Идальго обещает открыть школу для украинских детей, а беженцы из Африки и Ближнего Востока до сих пор сидят в Кале в палаточных городках. Семь лет идёт война в Йемене, уже 340 тысяч пострадавших, и ни одной манифестации в поддержку Йемена. Чем йеменцы хуже украинцев? Цветом кожи? Французы только прикидывались толерантными, они были и есть расисты!»

«Как ты думаешь, Путин остановится? – спрашивает меня Люк и сам отвечает на свой вопрос. – Нет, не остановится, он пойдёт до конца»…