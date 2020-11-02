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Занятый войной Эрдоган может пропустить мощный удар: Россия сократит число рейсов в Турцию?

02 ноября 2020, 20:00  •  65 • Политика
Занятый войной и в Сирии, и в Карабахе глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган может пропустить мощный удар. Оказалось, что Россия может сократить число рейсов в Турцию.
По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство жителей России, вернувшихся из-за границы и заболевших коронавирусом - вернулись из Турции. Она уточнила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек.
"И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% - это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", - сказала она, призвав в связи с этим к новым мерам.
Параллельно с этим стало известно о том, что Россия планирует сократить количество рейсов в Турцию. Как сообщил источник "Интерфакса", Москва и Анкара уже начали обсуждать вопрос о снижении интенсивности авиасообщения. По словам источника, причины этому сугубо экономические, - зимой поток туристов заметно снижается по сравнению с летним, поэтому чартеры загружаются меньше.
"Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается", - отметил он, уточнив, что это естественный процесс.
Напомним, что тем временем горячая фаза конфликта в Нагорном Карабахе длится уже несколько недель. Армения и Азербайджан, заключая перемирие, нарушают его. Провокации есть с обеих сторон. Свою роль в противостоянии играет и Турция. Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что считает логичным участие Анкары в разрешении спора, но исключительно на условиях Азербайджана.

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