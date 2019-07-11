Заняться больше нечем: Советник Зеленского захотел оставить Россию без русского языка

Автор:

Курганов Дмитрий

«Руська мова» и «Московия»

Кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев, являющийся советником президента Украины Владимира Зеленского, в эфире канала Ukrlife.TV выступил с предложением переименовать русский язык в российский. По его словам, «украинский» русский и «русский» русский язык сейчас не одно и то же.

Потураев, называющий себя филологом, утверждает, что они отличаются как грамматически, так и лексически. Причём советник Зеленского отметил, что в данном случае речь идёт не о суржике (разговорный язык, распространённый на Украине и являющийся своего рода смешанным диалектом), а о совсем другом «украинском русском». В связи с этими отличиями Потураев предложил оставить для него название «русский язык», а тот язык, на котором разговаривают «там», переименовать в «российский». «Давайте так и назовем — «руська мова», – сказал он.

Политик добавил, что в стране на сегодняшний день государственным является «единый» украинский язык, а на русском разговаривает национальное меньшинство. Он также отметил, что в Закарпатье существует русинский язык. По мнению Потураева, ничто не мешает на своих картах обозначать Россию как «Московию». Неудивительно, что в ответ на эту реплику ведущая рассмеялась.

Холостой выстрел

Такая риторика советника украинского президента, скорее всего, является попыткой отделить русскоязычное население Украины от России, которую киевские власти упорно называют «страной-агрессором». Сделать так, чтобы у них стало на одно связующее звено меньше с нашей страной. Вдолбить своему «национальному меньшинству», что они разговаривают на другом языке, причём именно им предлагает оставить название русский.

Складывается такое впечатление, что на Украине уже просто не знают, как ещё попытаться уколоть Россию. Однако такой «двойной удар» – по названиям языка и России – получился банальным пшиком, холостым выстрелом, это видно даже по комментариям в соцсетях. В частности, сами украинцы уже называют Потураева предателем за то, что он в одном словосочетании объединил слова «русский» и «мова». Это выступление советника Зеленского наверняка увеличит число тех, кто уже успел разочароваться в новоизбранном президенте.

Двуликий Зе

Лицемерность линии поведения главы Незалежной по отношению к Донбассу, граничащая с двуличностью, была заметна с самого начала президентства Зеленского. Да и сейчас, несмотря на разведение в Станице Луганской, обстрелы продолжаются. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, отводя войска в одном месте, Киев усиливает их на других участках. Самое страшное, что ранения получают дети, другие местные ни в чём не повинные местные жители.

Теперь после обстрела автоколонны председателя администрации украинской Донецкой области Павла Кириленко (сам он не пострадал, но погиб один военный) Зеленский поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку активизировать работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе, что должно в себя включать жёсткую реакцию на любые попытки вооружённых провокаций.

Фото: globallookpress.com

Несмотря на то, что в ДНР свою причастность к произошедшему отрицают, Зеленский назвал обстрел попыткой сорвать Минский процесс и создать препятствия для возобновления переговоров в Нормандском формате.

Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменная,

– отмечается в сообщении пресс-службы украинского президента.

И вот снова эта позиция, виноват кто угодно, только не мы. Обстрелы ВСУ по мирным объектам в Донбассе, конечно, не в счёт. Для Зеленского это лишь «жёсткая реакция» на провокации.

Рейтинги падают

Украинский лидер ступил на ту же тропу, по которой пять лет шёл Порошенко – постепенная потеря доверия избирателей. Для новоизбранного президента это, в первую очередь, поддержка жителей Юго-Востока страны, которая уменьшается с каждым днём. Люди увидели в Зеленском более молодого Порошенко. Эдакий живчик, располагающий к себе, иногда оживляющий пресс-конференции за счёт своих шоуменских навыков. Но не этого ждали избиратели, отдавая свой голос за Зеленского. Они ждали мира для Украины, а сейчас даже надежда угасает.

Поэтому электоральные позиции партии «Слуга народа», которой кровь из носу нужно победить на предстоящих выборах в Раду, могут просесть так сильно, что её результат не превысит 35-40%. Ведь теперь люди будут голосовать не столько за обещания, как на президентских выборах, но и по результатам того, что было реально сделано. Тут Зеленскому похвастать особенно нечем. Не «страной в смартфоне» же, в конце концов.

А как же глобус Украины?

И теперь, когда человек из команды Зеленского, представляющий партию президента, выступает с предложением о таком двойном переименовании с наглой формулировкой «А что нам мешает?», вопросов к «слуге народа» станет только больше. Язвительные комментарии в Сети из серии «А давайте ещё глобус Украины выпустим?» – чёткий показатель отношения украинцев к такого рода инициативам. Почему «ребрендинг России» оказывается важнее внутренних дел Украины?

Вот переименуют и заживут богато и счастливо — Алексей (@AlNubSb) 11 июля 2019 г.

У себя неразбериха, ещё и лезут в ,, русский язык" - это не от большого ума... — Мартыничева Галина Ивановна (@dagim94) 11 июля 2019 г.

Все думали что с уходом Порошенко эта удивительная страна перестанет нас веселить...

А нет, цирк продолжается.. — Иван Горбиков (@ivan_gorbikov) 11 июля 2019 г.

Русский язык не сломить

Насильственное насаждение украинского языка, подкреплённое принятым на исходе президентства Порошенко законом, на практике значительного успеха не имеет. Статистика поисковика Google, являющегося по понятным причинам самым популярным на Украине, показывает, что русскоязычных запросов в среднем в два раза больше чем тех, которые сделаны на украинском. По данным на 2014 год, эта разница была вообще трёхкратной. В 2008 году исследование Gallup показало, что русский язык считают родным 83% жителей Незалежной.

Теперь в свете столь вызывающего предложения советника украинского президента интересно, а сам Зеленский, по его собственному мнению, на каком «русском языке» периодически разговаривает?