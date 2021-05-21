«Занять нишу на глобальном рынке»: каким будет первый российский вертолёт лёгкого класса VRT500

На полях международной выставки HeliRussia 2021 заключён контракт на поставку первых пяти экземпляров многоцелевого лёгкого вертолёта VRT500. Покупателем выступила транспортная компания «Русские вертолётные системы». VRT500 — первое отечественное изделие в сегменте винтокрылых машин лёгкого класса. Вертолёт выделяется самой объёмной в своём классе грузопассажирской кабиной. Планируется, что машина будет пользоваться спросом на внутреннем рынке и завоюет большую популярность за рубежом, прежде всего в странах Персидского залива. На сегодняшний день уже достигнута договорённость о поставках 100 единиц VRT500 в ОАЭ. По прогнозам «Ростеха», до 2035 года российская машина может занять до 15% мирового рынка в своём сегменте. Залогом успеха вертолёта эксперты называют его высокие лётно-технические характеристики.

В подмосковном Красногорске в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась церемония подписания договора поставки первых лёгких многоцелевых российских вертолётов VRT500. До конца 2024 года пять машин будут переданы авиакомпании «Русские вертолётные системы» (РВС), сообщается на сайте предприятия.

«В рамках международной выставки HeliRussia 2021 был подписан контракт, в соответствии с которым Улан-Удэнский авиационный завод соберёт и поставит компании «РВС» пять вертолётов. По условиям подписанного договора все вертолёты будут переданы российскому заказчику до конца 2024 года», — говорится в пресс-релизе РВС.

Однодвигательный VRT500 представляет собой первую российскую машину в классе лёгких вертолётов взлётной массой до 2 т. Разработкой этого летательного аппарата занимается молодое конструкторское бюро ООО «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России»). Производство машины планируется развернуть на авиационном заводе в Улан-Удэ.

VRT500 в зависимости от модификации и комплектации способен выполнять задачи по транспортировке пассажиров, различных грузов и оборудования, проводить медико-эвакуационные работы. Предусматривается, что машина будет использоваться как аэротакси и средство передвижения полицейских подразделений, а также эксплуатироваться в сфере корпоративных и бизнес-перевозок.

Одновременно с VRT500 специалисты ООО «ВР-Технологии» реализуют проект VRT300 — гражданского беспилотника массой около 300 кг, который планируется выпускать в двух модификациях. Версия Arctic Supervision будет применяться для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики, модель Opticvision — для мониторинга и дистанционного зондирования Земли.

Манёвренность и комфорт

VRT500 представляет собой вертолёт с соосной схемой, где оба винта являются несущими. Как отмечают эксперты, по сравнению с классической компоновкой (с одним несущим винтом и одним хвостовым) такое конструкторское решение — технически сложное и дорогостоящее. Однако летательный аппарат, на котором реализована соосная схема, становится более компактным и приобретает лучшую манёвренность, особенно на небольших высотах и в условиях плотной городской застройки.

Также преимущество соосной схемы заключено в способности вертолёта или беспилотника продолжительное время зависать над одной точкой, сохраняя при этом стабильное положение. Подобное качество дополнительно повышает безопасность полётов.

Соосная схема расположения винтов на VRT500

© rostec.ru

«Вертолёт VRT500 имеет ряд конструктивных особенностей, которые делают его, можно сказать, уникальным. В первую очередь речь идёт о том, что эта машина будет иметь так называемую соосную схему винтов. То есть габаритные размеры вертолёта будут невелики по сравнению с другими машинами этого сегмента из-за отсутствия длинной хвостовой балки», — пояснил в беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Сам разработчик отмечает, что отсутствие рулевого (хвостового) винта повышает безопасность эксплуатации VRT500 в городских условиях, где часто приходится приземляться на ограниченные и неподготовленные площадки. Помимо этого, вертолёт обладает более высокой устойчивостью к порывам ветра, чем машины с классической схемой.

«Благодаря соосной схеме винтов VRT500 имеет компактные внешние габариты, что позволяет выполнять широкий круг задач», — заявил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор «ВР-Технологии» Александр Охонько.

По словам топ-менеджера, отсутствие рулевого винта позволило освободить пространство и массу под создание самой просторной в своём классе грузопассажирской кабины.

VRT500 превратился в единственный в мире вертолёт в своей категории, который оснащён задними грузовыми створками. В ряде случаев отечественная машина способна выполнять функционал, характерный для лёгких двухдвигательных образцов.

Детище ООО «ВР-Технологии» может с комфортом вместить до пяти человек и до 730 кг полезной нагрузки. При этом конфигурация кабины может быть разной в зависимости от модификации вертолёта и конкретных предпочтений заказчика.

«Кабина даёт VRT500 весьма серьёзное конкурентное преимущество. В ней хорошо продумано размещение кресел и средств управления. Кабина пассажирской версии и модификации для санитарной авиации отличается очень высоким уровнем комфорта. В целом конфигурация кабины у VRT500 гибкая. Например, в транспортном варианте она позволяет при необходимости несколько увеличивать внутреннее пространство», — рассказал Пантелеев.

Лётно-технические качества VRT500 позволяют развивать скорость до 250 км/ч и совершать полёты на дальность до 860 км. Взлётная масса машины составляет порядка 1600 кг.

Первые образцы российской винтокрылой машины будут оснащаться газотурбинным двигателем PW207V компании Pratt & Whitney Canada мощностью до 700 л. с. Этот силовой агрегат относится к серии P&W200, которая эксплуатируется более чем в 80 странах мира.

Как отмечают в «Вертолётах России», оснащение VRT500 канадскими моторами упростит зарубежную сертификацию вертолёта и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным.

Тем не менее в планах холдинга — оснастить машину отечественным двигателем ВК-650В разработки АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Сертификация изделия пройдёт в 2023 году. В опытную эксплуатацию и серийное производство мотор пойдёт в 2024 году.

Помимо VRT500, двигатель ВК-650В будет использоваться на других вертолётах с соосной схемой. В частности, этот агрегат получат многоцелевые вертолёты Ка-226Т и учебно-тренировочные машины «Ансат-У», которые находятся в парке Минобороны РФ.

В сентябре 2020 года в интервью RT заместитель главного конструктора «ОДК-Климов» Карен Малев сообщил, что разработка ВК-650В главным образом продиктована необходимостью импортозамещения. По его словам, отечественные винтокрылые машины должны обязательно иметь альтернативу оснащения российским двигателем.

Вертолёт лёгкого класса VRT500

© rostec.ru

По всем основным характеристикам ВК-650В будет соответствовать лучшим мировым образцам, а по ряду качеств даже их превзойдёт. Как уточнил Малев, петербургский силовой агрегат будет более лёгким и «конкурентным по цене».

Как считают эксперты, ВК-650В в большей степени необходим для удовлетворения внутрироссийских нужд. При поставках иностранным партнёрам на VRT500 чаще всего будут устанавливаться PW207V. В любом случае заказчик будет иметь возможность выбора между двумя агрегатами, что является дополнительным достоинством машины, подчёркивает собеседник RT.

Экспортный продукт

Как ожидают руководители российской вертолётной индустрии, VRT500 будет пользоваться значительным спросом за рубежом. По прогнозу «Ростеха», к 2035 году отечественная машина может занять до 15% мирового рынка в сегменте лёгких винтокрылых аппаратов.

Интерес к проекту уже проявляют страны Ближнего Востока. Так, компания из ОАЭ Tawazun выкупила 50% ООО «ВР-Технологии» с целью массовых закупок VRT-500 и беспилотных VRT-300. Объём сделки оценивается в €400 млн.

В ближайшей перспективе в Объединённые Арабские Эмираты будут поставлены 100 VRT-500 и аналогичное число БПЛА VRT-300 для удовлетворения нужд полиции и местных организаций.

В «Ростехе» нацелены на продвижение машины в других странах Персидского залива и Европы. В ноябре 2019 года «Вертолёты России» и шведская Rotocraft Nordic AB подписали соглашение о намерении приобрести десять единиц VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году.

Комментируя договорённость со скандинавами, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов выразил уверенность, что лёгкий российский вертолёт «оценят по достоинству во многих регионах мира». Он заявил, что VRT500 является конкурентоспособным продуктом и представляет «большой интерес для зарубежных заказчиков».

Олег Пантелеев считает, что у VRT500 хорошие экспортные перспективы, особенно в странах Персидского залива. По его словам, машина изначально создавалась с акцентом на экспорт, поэтому соответствует всем общепринятым международным стандартам.

«Основным рынком сбыта для этого вертолёта вряд ли будет Россия, хотя, безусловно, определённое количество этих вертолётов найдёт покупателей и в РФ. Многое будет зависеть от ситуации на нашем внутреннем рынке — она в настоящее время не очень благополучная. Впрочем, всё может измениться, когда VRT500 будет сертифицирован», — отметил эксперт.

Российский лёгкий одновинтовой вертолёт VRT500

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Как подчеркнул Пантелеев, российский вертолёт будет отличаться высокой степенью автоматизации управления. После доработки бортового радиоэлектронного оборудования, которая проводится сейчас, VRT500 сможет выполнять полёты почти в любых метеоусловиях, за исключением ограничений по видимости.

В комментарии RT авиационный эксперт Эдуард Багдасарян заявил, что «ВР-Технологии» взялись за выполнение очень сложной конструкторской задачи — практически с нуля создать конкурентоспособный на мировом рынке вертолёт лёгкого класса.

«Если ориентироваться на заявленные лётные и эксплуатационные характеристики, то они находятся на высоком мировом уровне, что гипотетически позволяет занять определённую нишу на глобальном рынке. Коллектив «ВР-Технологий» — большие молодцы. Я думаю, что они смогут разработать достойную машину, но им предстоит ещё много работы, сроки по проекту могут сдвинуться. Впрочем, это вполне нормальная ситуация для новой авиатехники», — подчеркнул Багдасарян.