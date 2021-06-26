«Заново переживаем эпидемию»: Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве новым штаммом вируса

Москва заново переживает эпидемию COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта». Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, добавив, что ежесуточно в столице госпитализируют около 2 тыс. человек. Единственным способом остановить пандемию Собянин назвал быструю и масштабную вакцинацию. Говоря о введении с 28 июня QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и ряда других общественных мест в столице, он пояснил, что власти сделали выбор в пользу электронного кода, а не бумажных документов, в качестве меры борьбы с мошенниками и поддельными сертификатами.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица «заново переживает эпидемию» коронавирусной инфекции из-за нового штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в Индии и позднее получившего наименование «дельта». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что сейчас изначальным, уханьским штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов, и если бы не появилась новая мутация, город уже вышел бы из пандемии, так как 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, что обеспечивало необходимый коллективный иммунитет.

«Но новый штамм, конечно, совсем другой. Если раньше недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел сатурацию, температуру и только потом начинала болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни — до 5 дней. И количество антител, которое требуются для защиты от индийского штамма, их нужно в два раза больше по сравнению с уханьским штаммом. Это просто другая ситуация», — пояснил мэр.

Градоначальник сообщил, что сейчас в столице ежесуточно госпитализируют около 2 тыс. человек, и это в совокупности с другими факторами создаёт огромную нагрузку на медицинскую систему. Единственным способом остановить пандемию Собянин назвал быструю и масштабную вакцинацию. Он напомнил о необходимости соблюдать санитарные требования и масочный режим, однако обратил внимание, что это временные меры.

«Чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться, либо уйти в локдаун, всё закрыть. Ну, хорошо, ты закрыл. Прошло две-три недели. Заболеваемость спала — ты открыл, и пошло по новой. И так до бесконечности. Но так не может продолжаться. Поэтому, если мы хотим нормально работать, нормально отдыхать, нормальную жизнь вести, то надо вакцинироваться», — подчеркнул Собянин.

Говоря о том, что с 28 июня посещать кафе, рестораны и ряд других общественных мест в городе можно будет только при наличии QR-кода, Собянин обратил внимание на то, что ПЦР-тест не является защитой от заболевания.

«В общепите нужно появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. Сдал ты ПЦР, пришел туда, получил дозу свою и заболел... Вируса. Человек с ПЦР-тестом ни от чего не защищён», — подчеркнул он.

АГН «Москва»

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«Главное условие — либо вы переболели, и мы знаем, что вы переболели в течение последнего полугода, либо вакцинировались. Когда люди говорят, давайте мы ПЦР получим и полетим отдыхать куда-то... Хорошо, ты ПЦР получил, ты видишь, что не болеешь, прилетел на отдых, где столпотворение людей, с гарантией там заболеешь, если у тебя нет соответствующей защиты организма. Поэтому надо сосредоточиться на двух вещах: либо ты уверен, что переболел и у тебя есть иммунная защита, либо вакцинируйся. Всё», — заявил мэр.

Отвечая на вопрос, почему власти решили ввести электронный QR-код, а не какие-то бумажные документы, Собянин пояснил, что это было сделано в качестве меры борьбы с мошенниками и поддельными сертификатами.

«Почему не бумажный? Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает в течение нескольких часов доставить вам бумажный сертификат... Ты можешь, конечно, бумажный взять сертификат в поликлинике при прививке, хранить у себя, в случае необходимости показывать, но сверка его будет всё равно через электронную базу. Поэтому QR-код — самая надёжная и оптимальная история», — рассказал он.

Ситуация с COVID-19 в России

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах и призвал граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить себя. Вместе с тем он сообщил о снижении смертности от коронавирусной инфекции в возрастной группе старше 60 лет.

«Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации на людях старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизилась», — цитирует его РИА Новости.

АГН «Москва»

© Мобильный репортер

Он также рассказал, что первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот. До конца июня планируется поступление около 2,5 млн доз вакцины в гражданский оборот, уточнил министр.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах. Средства поступят в бюджеты субъектов Федерации в течение 30 дней.

«Такая медицинская помощь и дальше должна быть доступна гражданам. Для многих это вопрос не просто сохранения здоровья, а спасения жизни», — заявил премьер на заседании координационного совета.

За прошедшие сутки в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство — в Москве (8457), Московской области (2504) и Санкт-Петербурге (1247). За сутки в стране выздоровели 14 347 человек, 619 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в РФ случаев коронавируса достигло 5 430 753, с начала пандемии умерли 132 683 человека, 4 943 986 пациентов выздоровели. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 147,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Добавим, что в субботу, 26 июня, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что Иран начал тестовое производство российской вакцины «Спутник V». Таким образом, исламская республика стала первым государством на Ближнем Востоке, выпустившим препарат «Спутник V» на своей территории.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что локальное производство препарата позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек.

«Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», — подчеркнул он.