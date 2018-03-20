Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН

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Американцы и их союзники пытались пропихнуть в Совбез вопрос о правах человека в Сирии.

Россия и Китай не позволили США и их прихвостням внести в повестку дня Совета Безопасности ООН провокационный вопрос о соблюдении прав человека в Сирии. Как отметили российские и китайские дипломаты, вопросы прав человека рассматривает отдельный орган, расположенный в Женеве, а Совбез ООН предназначен для совершенно иных целей.

"Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности", - говорится в заявлении российской стороны.

Его поддержала китайская сторона, которая напомнила, что разделение полномочий является основой работы ООН.

Всего против принятия провокационной повестки дня проголосовало четыре страны, включая Россию и Китай. "За" высказалось восемь стран, три - воздержались. В итоге повестка так и не была принята.