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Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН

20 марта 2018, 04:24  •  58 • Политика
Американцы и их союзники пытались пропихнуть в Совбез вопрос о правах человека в Сирии.
Россия и Китай не позволили США и их прихвостням внести в повестку дня Совета Безопасности ООН провокационный вопрос о соблюдении прав человека в Сирии. Как отметили российские и китайские дипломаты, вопросы прав человека рассматривает отдельный орган, расположенный в Женеве, а Совбез ООН предназначен для совершенно иных целей.
"Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности", - говорится в заявлении российской стороны.
Его поддержала китайская сторона, которая напомнила, что разделение полномочий является основой работы ООН.
Всего против принятия провокационной повестки дня проголосовало четыре страны, включая Россию и Китай. "За" высказалось восемь стран, три - воздержались. В итоге повестка так и не была принята.

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