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Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
20 марта 2018, 04:24 • 58 • Политика
Американцы и их союзники пытались пропихнуть в Совбез вопрос о правах человека в Сирии.
Россия и Китай не позволили США и их прихвостням внести в повестку дня Совета Безопасности ООН провокационный вопрос о соблюдении прав человека в Сирии. Как отметили российские и китайские дипломаты, вопросы прав человека рассматривает отдельный орган, расположенный в Женеве, а Совбез ООН предназначен для совершенно иных целей.
Его поддержала китайская сторона, которая напомнила, что разделение полномочий является основой работы ООН.
Всего против принятия провокационной повестки дня проголосовало четыре страны, включая Россию и Китай. "За" высказалось восемь стран, три - воздержались. В итоге повестка так и не была принята.
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