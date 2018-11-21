«Заниматься самообманом опасно»: в МИД России назвали новые санкции США неуклюжими

Расширение антироссийских санкций со стороны Вашингтона всё больше превращается в рутину. Об этом заявили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые Минфином США за якобы имеющие место тайные поставки нефти в Сирию. В ведомстве считают рестрикции следствием «внутриполитического раздора». А Тегеран, которого также коснулись санкции США, назвал этот шаг иррациональным и неэффективным.

Антироссийские санкции со стороны Вашингтона превращаются в рутину, отметили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые США.

«В Вашингтоне продолжают нарастающими темпами принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца и всё больше превращается в рутину», — говорится в заявлении ведомства.

Российский МИД уверен, что основные причины введения санкций — внутриполитический раздор в США и сопутствующая ему гонка за очками, в которой оппоненты используют международное направление.

«В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооружённые силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно как стремление помешать восстановлению разорённой страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого?» — говорится в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что попытки Вашингтона надавить на Россию демонстрируют неспособность США изменить линию РФ на международной арене.

«Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чём они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно», — заключили в министерстве.

Тайные поставки нефти

В минувший вторник США заявили о введении новых санкций против Ирана, Сирии и России. Формальным поводом для этого шага стали якобы обнаруженные Соединёнными Штатами тайные поставки нефти из Ирана в Сирию при содействии РФ. В США говорят, что сырьё перевозят при помощи судов с выключенной системой отслеживания как минимум с 2014 года.

В США считают, что полученные таким способом средства Тегеран тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также группировок ХАМАС и «Хезболла».

«Сегодня мы принимаем меры против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности​​​. США будут оказывать финансовое давление на Иран, Россию и другие страны за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

В санкционные списки попали российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт», судна «Альметьевск», «Трувор», «Волга» и «Язь», а также замгендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев. Ограничения также коснулись компании Tadbir Kish из Ирана, 12 судов и ряда граждан Ирана, Ирака и Ливана.

Тегеран также осудил последние санкции Вашингтона и назвал эти меры неэффективными. «Эти санкции против физических и юридических лиц иррациональны и неэффективны и не принесут желаемых результатов их составителям и исполнителям. Рано или поздно они поймут, что санкции бесплодны», — приводит РИА Новости слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

Новые санкции не нанесут ущерба

В Госдуме предположили, что новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику.

«Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а созданы именно для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике», — цитирует РИА Новости первого замглавы экономического комитета Госдумы Владимира Гутенёва.

Последнее крупное внесение российских компаний и физлиц в санкционные списки США произошло 8 ноября 2018 года. Ограничения коснулись трёх физических лиц и девяти организаций. Американская сторона объяснила своё решение ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией.

Тогда под ограничения попали заместитель главы Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Басов и бывший подполковник СБУ Андрей Сушко, а также гражданин России, бывший начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Владимир Зарицкий.

Среди юридических лиц санкции затронули крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, компании АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Южный проект», принадлежащее банку «Россия» Юрия Ковальчука.

«Такое ощущение, что они сами с собой играют в какую-то игру. Делается это, наверно, для какого-то самоутверждения. Они не обращают внимания на международные требования, на торговые отношения», — отметил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Как отметила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, санкции вызывают «негативный, но ограниченный во времени эффект».

«В конечном итоге к ним и финансовая система, и экономика адаптируются», — цитирует Набиуллину РИА Новости.