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«Заниматься самообманом опасно»: в МИД России назвали новые санкции США неуклюжими
21 ноября 2018, 19:09 • 52 • В мире
Расширение антироссийских санкций со стороны Вашингтона всё больше превращается в рутину. Об этом заявили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые Минфином США за якобы имеющие место тайные поставки нефти в Сирию. В ведомстве считают рестрикции следствием «внутриполитического раздора». А Тегеран, которого также коснулись санкции США, назвал этот шаг иррациональным и неэффективным.
© Максим Блинов / РИА Новости
Антироссийские санкции со стороны Вашингтона превращаются в рутину, отметили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые США.
«В Вашингтоне продолжают нарастающими темпами принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца и всё больше превращается в рутину», — говорится в заявлении ведомства.
«В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооружённые силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно как стремление помешать восстановлению разорённой страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого?» — говорится в заявлении.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что попытки Вашингтона надавить на Россию демонстрируют неспособность США изменить линию РФ на международной арене.
«Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чём они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно», — заключили в министерстве.
Тайные поставки нефти
В минувший вторник США заявили о введении новых санкций против Ирана, Сирии и России. Формальным поводом для этого шага стали якобы обнаруженные Соединёнными Штатами тайные поставки нефти из Ирана в Сирию при содействии РФ. В США говорят, что сырьё перевозят при помощи судов с выключенной системой отслеживания как минимум с 2014 года.
В США считают, что полученные таким способом средства Тегеран тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также группировок ХАМАС и «Хезболла».
«Сегодня мы принимаем меры против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США будут оказывать финансовое давление на Иран, Россию и другие страны за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
В санкционные списки попали российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт», судна «Альметьевск», «Трувор», «Волга» и «Язь», а также замгендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев. Ограничения также коснулись компании Tadbir Kish из Ирана, 12 судов и ряда граждан Ирана, Ирака и Ливана.
Тегеран также осудил последние санкции Вашингтона и назвал эти меры неэффективными. «Эти санкции против физических и юридических лиц иррациональны и неэффективны и не принесут желаемых результатов их составителям и исполнителям. Рано или поздно они поймут, что санкции бесплодны», — приводит РИА Новости слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.
Новые санкции не нанесут ущерба
В Госдуме предположили, что новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику.
«Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а созданы именно для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике», — цитирует РИА Новости первого замглавы экономического комитета Госдумы Владимира Гутенёва.
Последнее крупное внесение российских компаний и физлиц в санкционные списки США произошло 8 ноября 2018 года. Ограничения коснулись трёх физических лиц и девяти организаций. Американская сторона объяснила своё решение ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией.
Тогда под ограничения попали заместитель главы Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Басов и бывший подполковник СБУ Андрей Сушко, а также гражданин России, бывший начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Владимир Зарицкий.
Среди юридических лиц санкции затронули крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, компании АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Южный проект», принадлежащее банку «Россия» Юрия Ковальчука.
Как отметила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, санкции вызывают «негативный, но ограниченный во времени эффект».
«В конечном итоге к ним и финансовая система, и экономика адаптируются», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
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