Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Главная / Политика

Занимательная математика помогла вычислить преемника Путина: "Если бы мы были в Америке..."

30 декабря 2020, 00:25  •  20 • Политика
Владимир Жириновский расширил свой комментарий к разговору о преемниках Владимира Путина. И на этот раз он использовал метод занимательной математики. Кроме того, Жириновский добавил, что и сам он мог бы стать президентом, "если бы мы были в Америке...".
Депутат Госдумы Владимир Жириновский расширил свой комментарий о вероятных преемниках президента России Владимира Путина. Напомним, в эфире телеканала "Россия-1" Жириновский назвал имена нескольких политиков, которые могли бы занять пост президента России в 2024 году. Не забыл Жириновский и себя. В эфире радио "КП" политик продолжил беседу.
В свежей беседе с журналистами Владимир Жириновский себе не изменил. Сказал:
"Вы видите, кого хочет народ. Это почему? Потому что человек близок к ним. Путина называют по инерции - глава государства, царь, всегда назовут. Но второй-то я иду".
Таким образом, он напомнил о рейтинге доверия политикам, который традиционно формируют социологи. Надо сказать, что в этом рейтинге Владимир Жириновский занимает лишь пятое место. Однако, с точки зрения политика, это пятое место - всё равно второе. Поскольку все, кто перед Жириновским, - это президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу - представляют одну и ту же команду.
В том же комментарии Владимир Жириновский не только взял на себя ответственность быть преемником, но и отдал её. Сказал, что России нужен консервативный президент. А он, мол, как Дональд Трамп.
"Но если бы мы были Америкой, то мог победить такой, как я", - отметил Жириновский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 20:45
"Хаос, кризис и противоречия": Украину толкают к гражданской войне - Коротченко
29 декабря 2020, 20:45
"Да на тебе пахать надо!": Майклу Бому досталось в прямом эфире Норкина
29 декабря 2020, 22:35
Россия невольно разрушила планы Эрдогана: Готовимся к войне?
29 декабря 2020, 22:35
"Это не Европа, но…": В Госдуме сказали, какой должна быть пенсия в России
29 декабря 2020, 22:35
Захарова потребовала объяснений от Евросоюза за фейк о российской вакцине
29 декабря 2020, 22:35
Украина обвинила Россию в краже секретных чертежей ракетного комплекса
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 22:35
Россия невольно разрушила планы Эрдогана: Готовимся к войне?
29 декабря 2020, 22:35
"Это не Европа, но…": В Госдуме сказали, какой должна быть пенсия в России
29 декабря 2020, 22:35
Захарова потребовала объяснений от Евросоюза за фейк о российской вакцине
29 декабря 2020, 21:35
«В ответ на деструктивные действия»: МИД расширил список граждан ФРГ, которым запрещё...
29 декабря 2020, 22:35
Украина обвинила Россию в краже секретных чертежей ракетного комплекса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.