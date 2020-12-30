Занимательная математика помогла вычислить преемника Путина: "Если бы мы были в Америке..."

Депутат Госдумы Владимир Жириновский расширил свой комментарий о вероятных преемниках президента России Владимира Путина. Напомним, в эфире телеканала "Россия-1" Жириновский назвал имена нескольких политиков, которые могли бы занять пост президента России в 2024 году. Не забыл Жириновский и себя. В эфире радио "КП" политик продолжил беседу.

В свежей беседе с журналистами Владимир Жириновский себе не изменил. Сказал:

"Вы видите, кого хочет народ. Это почему? Потому что человек близок к ним. Путина называют по инерции - глава государства, царь, всегда назовут. Но второй-то я иду".

Таким образом, он напомнил о рейтинге доверия политикам, который традиционно формируют социологи. Надо сказать, что в этом рейтинге Владимир Жириновский занимает лишь пятое место. Однако, с точки зрения политика, это пятое место - всё равно второе. Поскольку все, кто перед Жириновским, - это президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу - представляют одну и ту же команду.

В том же комментарии Владимир Жириновский не только взял на себя ответственность быть преемником, но и отдал её. Сказал, что России нужен консервативный президент. А он, мол, как Дональд Трамп.

"Но если бы мы были Америкой, то мог победить такой, как я", - отметил Жириновский.