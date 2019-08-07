«Занимался вербовкой жителей»: ФСБ нейтрализовала террориста в ходе спецоперации в Ингушетии

В ходе контртеррористической операции в станице Вознесенской в Ингушетии сотрудники ФСБ нейтрализовала боевика. По информации НАК, он вербовал местных жителей и планировал подготовку теракта, после чего намеревался уехать в Сирию. В доме, где укрывался террорист, правоохранители обнаружили оружие, гранаты и самодельное взрывное устройство.

ФСБ провела контртеррористическую операцию (КТО) в Ингушетии, в ходе которой был нейтрализован один боевик. Об этом говорится в заявлении Информационного центра Национального антитеррористического комитета. Как сообщило ведомство, ночью 7 августа органами ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов станицы Вознесенское Малгобекского района Ингушетии скрывается вооружённый террорист, планирующий совершить теракт.

Руководство ФСБ республики приняло решение провести КТО и ввести на территории населённого пункта соответствующий режим для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить организацию теракта.

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему», — говорится в релизе НАК.

Личность преступника установлена. По информации оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей Ингушетии для создания террористической ячейки, а также планировал совершить теракт. После этого он намеревался уехать в Сирию и присоединиться к международной террористической организации.

РИА Новости

© Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет. В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает НАК.

На данный момент режим КТО в Вознесенском отменён, сняты также и налагавшиеся в связи с ним ограничения.

«Правовой режим КТО отменён в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни людей», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, что согласно Федеральному закону № 35-ФЗ «о противодействии терроризму», введение режима КТО предполагает ряд специальных мер. В частности, в них входит проверка документов жителей и установление личности человека в компетентных органах в случае их отсутствия, усиление охраны общественного порядка, контроль над системами связи, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также ряд других мер.

Предотвращённые теракты

Менее недели назад сотрудники ФСБ пресекли террористическую деятельность террористической ячейки, которая планировала организовать нападение на воинскую часть под Владимиром.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Владимирской области.

Главарём ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения. Все фигуранты были арестованы.

За последние месяцы сотрудники правоохранительных органов предотвратили ряд терактов в различных регионах России. В конце июля, 31 числа, в Татарстане были задержаны двое граждан РФ, которых подозревают в поддержке «Исламского государства»* и подготовке теракта, целью которого должен был стать один из объектов инфраструктуры в республике. У них были конфискованы взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Кроме того, 15 июля сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористической организации «Исламское государство» в Ростовской области. Участники формирования готовили теракты в общественных местах и нападения на сотрудников полиции. При этом в состав ячейки входили три гражданина России.

Затем ещё два члена ячейки были задержаны в Ростове-на-Дону. В ходе обыска у них были изъяты взрывчатка, детонаторы и боеприпасы, сообщали в ФСБ.

22 мая, силовики провели контртеррористическую операцию в городе Кольчугино Владимирской области. Спецназ блокировал дом, где укрывались двое боевиков. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по правоохранителям и были уничтожены в ходе перестрелки.

Оперативный штаб НАК сообщил тогда, что террористы осуществляли связь с кураторами за рубежом и готовили теракт по их заданию.

«На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература», — отмечал антитеррористический комитет.

В ходе операции в городе был объявлен режим КТО, жители близлежащих домов были эвакуированы, а на время действия режима около 300 частных домов были отключены от газа. После завершения операции подача газа была восстановлена.