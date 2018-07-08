«Занимались нелегальным извозом»: в Москве задержаны подозреваемые в ограблении предположительно журналиста BBС

Столичные правоохранители задержали водителя такси и его сообщника, подозреваемых в ограблении гражданина Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, злоумышленники напоили мужчину кофе, после чего тот потерял сознание, а очнувшись, обнаружил пропажу личных вещей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По некоторым данным, пострадавший — журналист британской вещательной корпорации BBC. В телерадиокомпании подтвердили, что с их сотрудником «имел место инцидент», однако не уточнили обстоятельств случившегося.

Таксист и его сообщник, подозреваемые в ограблении в Москве британского журналиста, задержаны сотрудниками столичной полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. При этом сначала правоохранители задержали самого водителя, а затем уже и второго предполагаемого участника преступления.

«В рамках реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. В рамках производства по уголовному делу установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля», — цитирует ТАСС её слова.

Она отметила, что правоохранителям удалось установить и автомобиль, в который иностранец садился. Волк также добавила, что инцидент произошёл в районе Театральной площади.

Кофе с обратным эффектом

Как сообщали ранее в МВД, об инциденте они узнали от сотрудника одного из медучреждений, куда обратился британский гражданин.

«По его (британца. — RT) словам около 03:30 утра он сел в автомобиль-такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей», — говорится в пресс-релизе московского ГУ МВД.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Между тем в BBC уже подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошёл инцидент. При этом в компании отказались уточнять какие-либо детали.

«Имел место инцидент, которым сейчас занимается российская полиция. С сотрудником всё в порядке, он снова работает», — цитирует РИА Новости официального представителя BBC.

Reuters

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что потерпевший приехал в Россию специально для освещения чемпионата мира по футболу. «Пострадавшим оказался корреспондент BBC, приехавший в Россию для освещения чемпионата мира по футболу», — приводит агентство его слова.

Форин Офис предупреждал

Между тем некоторые британские СМИ уже успели написать об «ужасе на ЧМ». В частности, такой публикацией отметилась газета The Sun. По её данным, сотрудник BBC лишился телефона и кошелька, а позднее обнаружил, что с его банковской карточки были сняты более £500 (свыше 40 тыс. рублей).

Другие же западные СМИ напомнили о рекомендациях британского МИД, которые были выпущены в преддверии футбольного чемпионата. В частности, в них говорится о вероятности махинаций злоумышленников с напитками.

Вместе с тем в Форин Офис также отмечали, что большинство поездок в Россию проходят без каких-либо проблем.

Об этом же в интервью RT рассказал и популярный английский блогер, ведущий YouTube-канала Спенсер Оуэн (Spencer FC). Он отметил, что изначально опасался, как может пройти его поездка на ЧМ из-за поднятой британскими СМИ истерии по поводу безопасности в России. Однако, прибыв страну, Спенсер на личном опыте убедился, что атмосфера тут вполне дружелюбная.

«Я в первый день, как приехал, не надевал футболку с символикой сборной Англии. Мы не знали, чего ожидать. Но спустя буквально несколько часов после приезда я уже чувствовал себя как дома. Здесь просто замечательно! У нас не возникло ни оной проблемы», — сказал блогер.

Единичные случаи

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об обеспечении безопасности в городах, где проходят футбольные матчи. Он отметил, что стражи порядка в полной мере справляются со своими обязанностями, а случаи правонарушений единичны.

«Каких-то серьёзных проблемных вопросов в плане обеспечения безопасности нет. Надеемся, что и до окончания ЧМ их не будет», — сказал Колокольцев.

При этом министр подчеркнул, что на мелкие преступления в виде кражи идут и некоторые иностранцы. «Мы прекрасно понимаем, что наряду с добросовестными и законопослушными болельщиками к нам в страну приезжают и те, кто хотят заработать, в том числе и на своих согражданах. Но совместными усилиями с нашими коллегами из-за рубежа мы эти проблемы сообща решаем», — говорил глава МВД.

В отношении них, по словам министра, принимаются соответствующие меры. Вместе с тем ко всем нарушителям имеют доступ наблюдательные комиссии.

Высокий уровень обеспечения порядка на ЧМ ранее подчёркивал и глава службы безопасности Международной федерации футбола (ФИФА) Хельмут Шпан. «Я благодарен российским органам государственной власти за прекрасную организацию этого чемпионата и прошедшего Кубка конфедераций. Могу сказать, что все меры, принятые для безопасности этих мероприятий, прекрасно подготовлены», — цитировало Шпана РИА Новости.

Так, в подмосковном Домодедове был организован Центр международного полицейского сотрудничества, который помогает взаимодействию правоохранителей стран — участниц чемпионата мира в России.