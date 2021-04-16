Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / Украина

Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"

16 апреля 2021, 06:15  •  98 • Украина

В украинском Генштабе заявили о некой стычке, которая произошла между катерами России и Незалежной в Азовском море. Деталей этого инцидента не приводится. Не исключено, что Киев целенаправленно ведет ситуацию к провокации, чтобы зачет начать "оборонительную войну", допустил эксперт Геворг Мирзаян. Потому сейчас идет зондирование ситуации, допустил он.

В Генштабе ВС Украины выдали, что между катерами ФСБ России и судами украинских ВМС произошла некая стычка в Азовском море. Сообщается, будто русские "пытались препятствовать" действиям украинских катеров на боевом дежурстве.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с Царьградом указал, что речь идет не просто о "выпендреже" со стороны Незалежной, а о casus belli.

"Украинские пограничники такие решения самостоятельно не принимают. Речь идет не о каком-то "выпендреже" со стороны отдельных людей, решивших показать свою удаль, речь идет о некоем событии, которое могут расценить как нападение России на Украину. И все для того, чтобы Украина могла начать "оборонительную войну" на Донбассе", - предположил он.

По его мнению, сценарий развивается логично – ожидалось, что с украинской стороны такая провокация последует.

Не исключено, что сейчас идет попытка протестировать, какие провокации против России возможны, а какие нет.

Украина сейчас не пытается "рисоваться", им нужно, чтобы Россия напала, полагает эксперт.

"… чтобы она сделала акт агрессии, после чего Украина встает в оборонительную позу и - нападение на Донбасс будет числиться не попыткой нарушить минские соглашения, а как некая "оборонительная" военная операция", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
15 апреля 2021, 14:40
Киев «частично запретит» украинцам получать денежные переводы из России и ЕС
15 апреля 2021, 17:25
Депутат Рады Ренат Кузьмин и бывший глава СНБО Украины Владимир Горбулин о шансах сохранить украинскую государственность
15 апреля 2021, 19:15
150 турецких военных прибыли в зону ООС
15 апреля 2021, 01:50
Совет Европы предупредил Санду – законы нужно соблюдать
15 апреля 2021, 15:35
Посол Украины пошёл на шантаж ради НАТО: "С помощью ядерного оружия стереть с лица земли"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "у...
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показ...
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что...
16 апреля 2021, 00:45
Как Запад втягивает Россию в войну: Генерал Бужинский объяснил простую схему
16 апреля 2021, 00:45
США готовят России "незаметные" санкции: Генерал Бужинский призвал к зеркал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.