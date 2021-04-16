Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"

В украинском Генштабе заявили о некой стычке, которая произошла между катерами России и Незалежной в Азовском море. Деталей этого инцидента не приводится. Не исключено, что Киев целенаправленно ведет ситуацию к провокации, чтобы зачет начать "оборонительную войну", допустил эксперт Геворг Мирзаян. Потому сейчас идет зондирование ситуации, допустил он.В Генштабе ВС Украины выдали, что между катерами ФСБ России и судами украинских ВМС произошла некая стычка в Азовском море. Сообщается, будто русские "пытались препятствовать" действиям украинских катеров на боевом дежурстве.Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с Царьградом указал, что речь идет не просто о "выпендреже" со стороны Незалежной, а о casus belli."Украинские пограничники такие решения самостоятельно не принимают. Речь идет не о каком-то "выпендреже" со стороны отдельных людей, решивших показать свою удаль, речь идет о некоем событии, которое могут расценить как нападение России на Украину. И все для того, чтобы Украина могла начать "оборонительную войну" на Донбассе", - предположил он.По его мнению, сценарий развивается логично – ожидалось, что с украинской стороны такая провокация последует.Не исключено, что сейчас идет попытка протестировать, какие провокации против России возможны, а какие нет.Украина сейчас не пытается "рисоваться", им нужно, чтобы Россия напала, полагает эксперт."… чтобы она сделала акт агрессии, после чего Украина встает в оборонительную позу и - нападение на Донбасс будет числиться не попыткой нарушить минские соглашения, а как некая "оборонительная" военная операция", - пояснил он.