Замять не получилось: прокуратура требует завести дело на полицейских, скрывших наезд школьницы на сотрудников ДПС

В Челябинской области рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые пытались скрыть ДТП. При этом преследование грозит и пострадавшему сотруднику ГИБДД. Как оказалось, начальство по какой-то причине решило замять инцидент, произошедший в ноябре. 15-летняя школьница, которая, по сообщениям в соцсетях, находилась в нетрезвом состоянии, на автомобиле Mercedes сбила двух инспекторов ГИБДД. Одному из них помощь врачей не потребовалась. Другой сотрудник полиции, получивший более тяжёлые травмы, обратился к медикам только после того, как переоделся в гражданскую одежду, и не сообщил, что служит в правоохранительных органах. После того как информация об этом инциденте попала в СМИ, в МВД начали служебное расследование. Прокуратура подтвердила факт сокрытия ДТП и направила результаты проверки в Следственный комитет.

Прокуратура Челябинской области направила в СК материалы проверки по факту наезда на сотрудника полиции 15-летней школьницы, которая находилась в нетрезвом состоянии. В надзорном ведомстве посчитали, что руководители городской ГИБДД попытались скрыть скандальный инцидент. В ближайшее время в отношении нескольких полицейских могут быть возбуждены уголовные дела.

Официальный представитель областного управления СК Владимир Шишков заявил RT, что материалы из прокуратуры были отправлены почтой и пока в ведомство не поступили. По этой причине комментировать обстоятельства дела он не стал.

Резонансный наезд

Инцидент произошёл ещё в конце ноября, но известно о нём стало лишь несколько дней назад. Один из челябинских полицейских 7 декабря анонимно рассказал в паблике «Омбудсмен полиции», что в ночь на 24 ноября 15-летняя школьница, управляя автомобилем Mercedes своей бабушки, совершила наезд на сотрудников ГИБДД. При этом девушка якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

«На автодороге «Меридиан» 24.11.2018 года около 04:30 в районе рынка «Искра» водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz E-сlass 200, не выполнив законного требования об остановке, сбивает инспектора 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску. Через 2 км тот же водитель сбивает второго инспектора того же батальона полка ДПС!» — говорится в сообщении.

Автор также пояснил, что буквально через километр водитель Mercedes не справился с управлением и при повороте в районе улицы Каслинская совершил наезд на дорожный знак «Объезд препятствия». После этого машина вылетела на клумбу.

По словам анонима, за рулём была несовершеннолетняя, находившаяся «под воздействием наркотических средств и алкогольных напитков». 15-летняя девушка-водитель и её пассажир, выбравшись из машины, попытались скрыться, но подоспевшие коллеги сбитых полицейских задержали подростков.

Автор сообщения написал, что девушка оказалась дочерью «влиятельных фигур города», за ней на элитном внедорожнике Audi Q7 приехала мама. Разбитый автомобиль семья забрала на эвакуаторе. Всем полицейским, знавшим о ДТП, отдали приказ молчать о произошедшем.

«ДТП с личным составом не оформлялось, приказ того же командования полка. Инспекторы без больничного отправлены домой отлёживаться! У одного ушибы лица, у второго ушибы ног!» — заявил автор сообщения.

Официальные заявления

Сообщение о ДТП вызвало общественный резонанс. Служба собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области начала служебную проверку.

«В ходе проверки будут даны оценки действиям руководителей городской Госавтоинспекции. Так, выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время на период проведения проверки полицейский отстранён от исполнения служебных обязанностей», — сообщили RT в региональном главке.

При этом в ведомстве отметили, что уже привлекли к ответственности мать школьницы.

«В связи с тем, что водитель не достигла возраста привлечения к административной ответственности, материалы в отношении неё переданы в подразделение по делам несовершеннолетних», — заявили в МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящее время к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ») привлечён законный представитель подростка. Мать девочки наказали штрафом в 500 рублей.

В полиции усмотрели в действиях девушки признаки преступления, предусмотренного статьёй 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), материал по данному факту был направлен в следственное подразделение. Впрочем, стоит отметить, что уголовная ответственность по данной статье наступает по достижении 16 лет.

Факт «укрывательства»

В прокуратуре Челябинской области заявили, что полицейские, пытавшиеся замять инцидент, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

По данным прокуратуры, сообщение о наезде на полицейского, который получил ушибленную рану головы, ссадины лица и рук, должностными лицами МВД не оформлялось и не регистрировалось.

В ведомстве пришли к выводу, что в действиях должностных лиц «из числа руководства ОГИБДД и Управления МВД России по г. Челябинску» имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Материалы прокурорской проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Кроме того, начальнику ГУ МВД России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщили в прокуратуре.

По данным городской прокуратуры, факт самого ДТП был зарегистрирован только 7 декабря, когда информация о происшествии была опубликована в СМИ. При этом установлено, что пострадавшие полицейские специально переодевались в гражданскую одежду перед приездом скорой и не сообщили, что являются сотрудниками ГИБДД.