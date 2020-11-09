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Замы доросли до министров: Кто есть кто в списке Мишустина
09 ноября 2020, 23:35 • 47 • Политика
Мишустин назначил врио глав Минтранса, Минприроды и Минстроя. Должности получили Александр Нерадько, Светлана Радченко и Ирек Файзуллин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил троих человек на должности временных глав Минтранса, Минприроды и Минстроя. Ими стали Александр Нерадько, Светлана Радченко и Ирек Файзуллин.
Нерадько врио главы Минтранса России. Он начинал свою карьеру как инженер-авиатехник, несколько лет возглавлял государственную службу гражданской авиации, был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и главой Федерального агентства воздушного транспорта. В 2020 году стал первым заместителем министра транспорта Российской Федерации, сохранив должность руководителя Росавиации.
Радченко получила кресло врио главы Минприроды. До этого она занимала должность статс-секретаря и заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Пост врио главы Минстроя достался Файзуллину. Он начал свою карьеру в Татарстане, поднявшись за 6 лет от плотника-бетонщика до главного инженера-проектировщика. Последние 20 лет Файзуллин занимал различные руководящие посты, связанные с проектированием, строительством и ремонтом различных крупных объектов. А в январе этого года получил должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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