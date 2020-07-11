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Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка

11 июля 2020, 02:00  •  88 • В мире
Особняк XIX века пустовал достаточно долго, но в конце концов был приобретён одним семейством. Оказалось, что в доме есть скрытое помещение. Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка.
Здание расположено в деревне Белабр (Франция). Молодая семья на аукционе приобрела дом, но так как там долгое время никто не жил, было решено сделать ремонт. Хозяева оказались наблюдательными: на фасаде дома они обнаружили "лишние" окна. Они сделали вывод, что где-то внутри есть скрытое помещение.
Несколько стен было разрушено. Обнаружилась спальня, в которую никто не входил 102 года. В комнате стояла мебель, находились личные вещи молодого мужчины, офицера.
Новые владельцы дома установили, кто жил в той странной комнате. Особняк некогда принадлежал семейной паре по фамилии Рошеро. Их сын Юбер был кавалеристом в Первую мировую. В 1918 году в Бельгии он погиб в возрасте 22 лет. Родители очень тяжело перенесли смерть сына.
Мать и отец замуровали комнату горячо любимого сына, чтобы никто и никогда не потревожил память о нём. В 1935 году супруги вынуждены были уехать из деревни. Дом они продали, а нового владельца заставили пообещать, что комнату Юбера никто не тронет. Военный генерал, поселившийся в особняке, слово сдержал.
Потом в этом доме выросло несколько поколений: дети генерала, его внуки и правнуки. Комната Юбера Рошеро так и оставалась замурованной. В 2014 году хозяйка умерла, остальные обитатели разъехались. Позже дом выставили на аукцион.
Открывшие замурованную комнату признались: такое ощущение, что её обитатель вышел куда-то по делам и вот-вот вернётся. Принято решение ничего в помещении не менять. В дальнейшем планируется рассказывать людям о семье Рошеро и молодом офицере-кавалеристе, проводя экскурсии.

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