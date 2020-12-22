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Замсекретаря СНБО Кривонос раскрыл планы РФ на Харьков

22 декабря 2020, 15:30  •  86 • Украина

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в регионе начались колебания в сторону России на фоне информационных атак, которые постоянно идут на население приграничных областей.

Об этом в эфире программы «Всё по беспределу» на «Апостроф TV» рассказал генерал Вооружённых сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его словам, проукраинская прослойка Харькова, обеспокоена ростом колебаний в сторону России.

«Они возмущены тем, что будет дальше, сможет ли государство их защитить? И я говорю да. Сможет, однозначно. Мы Харьков удержали в 2014 году, удержим и в 2020, и в 2021. Сил и средств для поднятия уровня безопасности и поддержания уровня безопасности в стране достаточно», — заверил Кривонос.

Он отметил, что ситуацию в регионе выгодно расшатывать России и тем силам, которые её поддерживают, учитывая, что Харьков был связан экономически с РФ, который уменьшил влияние Украины на население. По его словам, частично люди уже не зарабатывают те деньги, которые получали раньше. Рынок сбыта и сырья потерян.

В связи с этим, Украине нужно срочно что-то сделать, чтобы не утратить свой авторитет в Харькове, ведь в приграничных областях на регулярной основе идёт информационная атака на население. РФ влияет на страну в сфере спонсирования фондов и политических партий. А они, в свою очередь, также имеют влияние на население.

«Плюс надо учесть, что идёт постоянная информационная атака на население наших приграничных областей. Не только на них, но прежде всего — на пограничье, где украинские телевизионные каналы практически отсутствуют в бесплатном доступе. А российских каналов в бесплатном доступе огромное количество. Идёт мягкая экспансия со стороны Российской Федерации по формированию российских ценностей и российской идеологии у местного населения», — подчеркнул Кривонос.

«Основной акцент идёт не на молодёжь, которую, видимо, информационно труднее исправить через телевидение, а на старшее поколение. Формирование точки зрения о счастливом прошлом как раз и является основным принципом. Опять же, это психологическая манипуляция, потому что люди, которые жили при Советском Союзе, вспоминают всё самое лучшее. Так ментально есть», — добавил Сергей Кривонос.

По словам генерала, государство в своё время приложило недостаточно усилий для борьбы с РФ на информационном фронте. Сформированное во времена Петра Порошенко министерство информационной политики, которое в народе известно как МинСтець (по фамилии министра Юрия Стеця — ред.) больше работало на имидж руководства, как подчеркнул Кривонос, а не на борьбу за свой собственный народ.

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