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Зампредседателя "Яблока" Иваненко ответил Шлосбергу на критику из-за Навального

10 февраля 2021, 16:20  •  87 • Политика
Сергей Иваненко. Фото: yabloko.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители объединения вступили в заочную дискуссию
Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко ответил на открытое письмо главы псковского партийного отделения Льва Шлосберга, в котором тот раскритиковал высказывания сооснователя партии Григория Явлинского по поводу Алексея Навального.
Ранее Явлинский написал статью "Без путинизма и популизма", в которой указал, что попытки Навального управлять массами людей, в том числе несовершеннолетних, для достижения политических целей – преступно. После этого Шлосберг обвинил сооснователя "Яблока" в том, что он нанес удар по Навальному и по избирателям.
По мнению Иваненко, Шлосберг не понял смысла статьи.
"Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей. Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи "Без путинизма и популизма" в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ!",
– подчеркнул разницу Иваненко. Он напомнил, что Навального в свое время исключили из "Яблока" за "национализм, "Русские марши", его союз с фашистами". С тех пор взгляды не изменились.
В своей политической игре Навальный использует статус "политзаключенного", как когда-то "Ульянов, Джугашвили, Шикльгрубер", считает Иваненко. Имея два условных срока, он годами находился на свободе, несмотря на многочисленные административные аресты. Но сейчас Навальный "решил сесть". "Это его тактика", – указывает Иваненко.
Поэтому он не согласен со Шлосбергом, заявившим, что с возвращением Навального в Россию в нашу страну вернулась публичная политика.
"Странное заявление… Публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория",
– настаивает Иваненко. Он подчеркивает, что нельзя толкать людей под дубинки полиции и в спецприемники, провокации не могут быть целью политики.
"Именно поэтому Явлинский и написал, что нам с Навальным не по пути, поскольку ни уважения к человеку, ни к человеческой жизни у националистов нет и быть не может. То есть это у них есть, но не для всех. И мы это знаем по нашему опыту общения с Навальным",
– напомнил Иваненко соратнику.
Алексей Навальный был задержан в Москве после возвращения из Германии за нарушение режима условного наказания по делу "Ив Роше". Решением суда ему заменили условное лишение свободы на пребывание в колонии. Его сторонники организовали незаконные уличные акции. Граждане, агрессивно реагирующие на требование полиции, были задержаны.

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