Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать

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Замглавы ЦИК рассказал, почему повторное голосование невозможно и что грозит тем, кто попробует проголосовать два и более раз.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что проголосовать на выборах президента России можно лишь один раз и только на том участке, на который избиратель записался заранее или прикреплен по месту регистрации изначально.

"Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым", - подчеркнул представитель ЦИК.

Он также сообщил, что попытка повторного голосования является серьезным правонарушением, за которое положена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.

Все это было сказано в качестве реакции на заявление Навального о том, что один из его сторонников якобы оформил сразу три заявления по месту пребывания.