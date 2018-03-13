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Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать

13 марта 2018, 19:39  •  56 • Политика
Замглавы ЦИК рассказал, почему повторное голосование невозможно и что грозит тем, кто попробует проголосовать два и более раз.
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что проголосовать на выборах президента России можно лишь один раз и только на том участке, на который избиратель записался заранее или прикреплен по месту регистрации изначально.
"Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым", - подчеркнул представитель ЦИК.
Он также сообщил, что попытка повторного голосования является серьезным правонарушением, за которое положена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.
Все это было сказано в качестве реакции на заявление Навального о том, что один из его сторонников якобы оформил сразу три заявления по месту пребывания.

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