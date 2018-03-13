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Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать
13 марта 2018, 19:39 • 56 • Политика
Замглавы ЦИК рассказал, почему повторное голосование невозможно и что грозит тем, кто попробует проголосовать два и более раз.
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что проголосовать на выборах президента России можно лишь один раз и только на том участке, на который избиратель записался заранее или прикреплен по месту регистрации изначально.
Он также сообщил, что попытка повторного голосования является серьезным правонарушением, за которое положена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.
Все это было сказано в качестве реакции на заявление Навального о том, что один из его сторонников якобы оформил сразу три заявления по месту пребывания.
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