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Зампредседателя ЦИК Булаев: «Есть недопонимание по зарубежным счетам кандидата от КПРФ»

02 февраля 2018, 20:54  •  117 • В России

Журналисты, находящиеся в Центризбиркоме РФ были немало удивлены, увидев утром в пятницу кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в помещении Центральной Избирательной комиссии. На вопрос о цели приезда Грудинин ответил, что это связано с необходимостью заверить доверенных лиц.

- Необходимо срочно оформить всех доверенных лиц, - буквально заявил он и добавил. - Это важно. Очень.

Но, как оказалось, у Павла Николаевича в ЦИК оказались другие вопросы. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что темой его встречи с кандидатом от КПРФ были старые, не до конца закрытые зарубежные банковские счета Павла Грудинина и новые, о которых ранее ничего не знали ни в ЦИК, ни в Федеральной налоговой службе (ФНС). Как деликатно выразился Булаев, «есть недопонимание».

- Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся счетов двух банков Швейцарии и двух банков Австрии, по которым нет документов абсолютно точно, подтверждающих их закрытие. Я уверен, что это недоразумение и Павел Николаевич говорил об этом же. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить. - сообщил Булаев журналистам. Причем, по его словам, речь идет о двух совершенно новых счетах в Швейцарии, о которых кандидат от КПРФ ранее не говорил, но сегодня заверил, что они тоже закрыты.

Кроме того, обнаружилось, что незадолго до выдвижения - осенью прошлого года - семья Грудининых приобрела за почти миллион долларов трехэтажную виллу с бассейном в испанском курортном городке на побережье Средиземного моря. Впрочем, этот факт вряд ли можно вменить самому Павлу Николаевичу, поскольку недвижимость записана на его совершеннолетнего сына Антона, который работает у отца в ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Однако и без испанской виллы постоянно возникающие скандалы, вызванные «забывчивостью» Павла Николаевича, могут сыграть злую шутку с его статусом «кандидата в президенты». Напомним, что предыдущий скандал с зарубежными счетами и их экстренным закрытием также был вызван «забывчивостью» кандидата от КПРФ.

Можно предположить, что если бы не выдвижение Грудинина именно от крупнейшей оппозиционной партии России - КПРФ - ему вряд ли предоставили бы столько «бонусов» и возможностей для сохранения в списках.

И, наверное, стоит приветствовать введение на следующих выборах обязательной медицинской комиссии для обследования кандидатов в президенты.

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