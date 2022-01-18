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Зампредседателя ГД Толстой будет выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ

18 января 2022, 21:35  •  31 • Политика
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примет участие в январской сессии дистанционно. При этом кандидатура зампредседателя Госдумы Петра Толстого была одобрена для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ, об этом 18 января сообщил глава думского комитета по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.
«Соответствующее решение было принято накануне Советом Думы», — сказал он, комментируя решение об удаленном формате работы делегации.
По словам Слуцкого, в ходе собрания руководителем делегации РФ в ПАСЕ был избран Петр Толстой. Его же кандидатуру выдвинут на пост вице-спикер организации.
23 сентября стало известно о том, что российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться, поскольку европейцы не признают вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V».
МИД РФ назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ .
На следующий день Толстой заявил, что делегаты от России не поедут в Страсбург для участия в осенней сессии ассамблеи в связи с попытками французских властей ограничить движение делегатов в городе из-за непризнания российской вакцины от коронавируса.
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