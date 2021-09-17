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Зампред ЦИК назвал очень высокой явку россиян на онлайн-голосование

17 сентября 2021, 13:10  •  30 • Политика
Явка российских избирателей на дистанционное голосование находится на очень высоком уровне и к концу дня может достичь 75–80%. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
«Явка очень высокая. <...> Я думаю, что сегодня к вечеру голосование достигнет [явки] 75–80%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Булаев уточнил, что в шести регионах страны явка на онлайн-голосование уже превысила 30% от числа зарегистрировавшихся.
Ранее в этот день руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал о ddos-атаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). При этом он пояснил, что система продолжает работать в штатном режиме.
Как уточнил Венедиктов, время ожидания на электронное голосование в Москве составляет от двух до пяти минут. Вместе с тем ранее время ожидания составляло 10–15 минут, но его удалось сократить.
Также в пятницу стало известно, что в Москве избирательные участки и система онлайн-голосования готовы к выборам. В этом году москвичи будут выбирать депутатов Государственной думы, Московской городской думы, а также муниципального совета района Щукино.
17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Глава ЦИК России Элла Памфилова 14 сентября рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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