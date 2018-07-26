Зампред ЦИК назвал избирательную систему РФ одной из лучших в мире

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УЛЬЯНОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Российская избирательная система на сегодняшний день является одной из лидирующих в мире. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на выездном заседании совета председателей региональных избирательных комиссий.

"Мы считаем, созданная сегодня избирательная система в России обладает многими признаками лидирующей в мировой избирательной системе", - сказал он, отметив, что это "заслуга всех, кто работает в избирательной системе, исполнительной власти".

В качестве аргументов в пользу этого утверждения он назвал "российское ноу-хау" - систему "Мобильный избиратель", которая позволяет голосовать не только по месту регистрации, но и на любом удобном участке, подав заранее заявление. Также, по словам Булаева, "нигде в мире нет такой системы видеонаблюдения, которая позволяет человеку, не выходя из дома, смотреть, как идет голосование в участковых избирательных комиссиях, как подводятся итоги в ТИКе (территориальной избирательной комиссии - прим. ТАСС), как отражается результат в Центризбиркоме".

Булаев также отметил, что в единый день голосования 9 сентября более 60 млн избирателей будут включены в списки на выборах разных уровней.

"В целом у нас в единый день голосования могут прийти на избирательные участки более 60 млн избирателей, мы точнее посчитали - 63 млн избирателей. Понятно, что это серьезная избирательная кампания", - сказал он.

Булаев отметил, что во время президентской кампании в этом году удалось создать "новый стандарт избирательного процесса", который, в частности, включает в себя использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

"На этих выборах около 25 млн избирателей смогут выразить свою позицию с использованием КОИБа", - проинформировал зампредседателя ЦИК. Он подчеркнул, что на выборах 9 сентября продолжат использовать видеонаблюдение и технологию ускоренного ввода данных итоговых протоколов в ГАС "Выборы" с помощью QR-кода.

В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов - их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.