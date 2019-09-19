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Зампред ЕК начал встречу с представителями Украины по транзиту газа

19 сентября 2019, 14:09  •  93 • Украина
Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович начал двустороннюю встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.
 
© Soeren Stache globallookpress.com
 

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шефчович проведёт 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трёхсторонние переговоры по газу.

В середине сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.

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