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Зампред ЕК начал встречу с представителями Украины по транзиту газа
19 сентября 2019, 14:09 • 93 • Украина
Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович начал двустороннюю встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.
© Soeren Stache globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шефчович проведёт 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трёхсторонние переговоры по газу.
В середине сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
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