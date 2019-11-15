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Зампостпреда России при ООН призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения

15 ноября 2019, 02:24  •  63 • Политика

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях. Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", - подчеркнул он. "Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - добавил Полянский.

По его словам, в глазах сирийцев "действия американцев выглядят разбоем и грабежом".

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

В новость были внесены изменения (01:22 мск) - добавлена информация по тексту.

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