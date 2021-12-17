Зампостпреда России при ООН назвал главный итог Украины - "анти-России"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин назвал главный итог существования Украины, которую планомерно превращают в проект "анти-Россия".

По словам дипломата, украинские власти продолжают формировать из своей страны откровенно антирусский проект, при этом действуя в ущерб своим гражданам.

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство", - сказал он во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Дипломат обратил внимание на то, что украинские власти во многом действуют в ущерб экономическим интересам страны и интересам простых украинцев - "лишь бы во вред России".

При этом наглядным итогом такой политики стало то, что по последним данным Международного валютного фонда Украина "занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения". При этом, как отметил Кузьмин, Украину продолжают накачивать оружием и кормить обещаниями, разжигая русофобию.