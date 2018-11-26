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Зампостпреда России при ООН: на одном из судов ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб

26 ноября 2018, 22:39  •  139 • Украина
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из задержанных кораблей ВМС Украины находились сотрудники украинских спецслужб.
 
Reuters
 

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание — действовать именно таким образом», — цитирует его ТАСС.

25 ноября в ФСБ сообщили, три корабля ВМС Украины, двигаясь из Чёрного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, после чего были задержаны. 

В свою очередь, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что инцидент в Чёрном море направлен на искусственное обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, назвал его опасной провокацией Киева.

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