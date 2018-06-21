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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу вооружений в Донбассе
21 июня 2018, 21:39 • 25 • Украина
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что вооружённые силы Украины продолжают саботировать обязательства по отводу вооружений и не начинают разведение сил. Об этом сообщает ТАСС.
© Markiian Lyseiko globallookpress.com
«Украинские силовики продолжают саботировать обязательства по разведению сил и отводу вооружений. Режим тишины в Станице Луганской держится почти месяц с 23 мая, но ВСУ не начинают разведение сил», — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что украинские военные до сих пор находятся в Золотом и Петровском.
Также Балакин сообщил, что Киев стягивает дополнительные наступательные боевые средства к линии соприкосновения.
Кроме того, он отметил, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остаётся сложной.
В мае постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об эскалации напряжённости в Донбассе.
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