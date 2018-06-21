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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ВСУ саботируют обязательства по отводу вооружений в Донбассе

21 июня 2018, 21:39  •  25 • Украина
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что вооружённые силы Украины продолжают саботировать обязательства по отводу вооружений и не начинают разведение сил. Об этом сообщает ТАСС.
 
© Markiian Lyseiko globallookpress.com
 

«Украинские силовики продолжают саботировать обязательства по разведению сил и отводу вооружений. Режим тишины в Станице Луганской держится почти месяц с 23 мая, но ВСУ не начинают разведение сил», — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ. 

Он добавил, что украинские военные до сих пор находятся в Золотом и Петровском. 

Также Балакин сообщил, что Киев стягивает дополнительные наступательные боевые средства к линии соприкосновения.

Кроме того, он отметил, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остаётся сложной.

В мае постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об эскалации напряжённости в Донбассе.

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