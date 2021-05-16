Зампостпреда РФ в ООН назвал вопрос Крыма закрытым

Вопрос принадлежности Крыма закрыт, Украина «сделала всё, чтобы оттолкнуть» жителей полуострова. Об этом 16 мая заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Жители полуострова сделали свой выбор при определенных обстоятельствах, созданных Украиной», — подчеркнул он в беседе с RT.

Полянский указал, что о сделанном выборе крымчане не жалеют и в этом может убедиться любой, кто приедет на полуостров.

Также он указал, что Украина и страны Запада не хотят слышать то, что идет вразрез с идеологическими установками, которые они сами высказывают касательно Крыма.

18 марта президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с седьмой годовщиной со дня воссоединения Крыма с РФ. Глава государства отметил, что работа по развитию полуострова идет системно и без перерывов, однако впереди предстоит сделать еще очень многое.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.