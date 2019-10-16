Зампостпреда РФ: ООН поддержала позицию России по нарушению США визовых обязательств

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Замгенсека ООН подтвердил на заседании комитета по отношениям со страной пребывания организации позицию РФ по нарушению Соединенными Штатами их визовых обязательств. Об этом заявил во вторник журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин после заседания комитета всемирной организации по отношениям с принимающей стороной, то есть США.

"Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз", - сказал он.

По словам Кузьмина, вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде.

"Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги, - сказал он. - Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания".

Зампостпреда РФ отметил, что российская сторона считает рискованным проведение мероприятий по линии ООН в США и смогла убедить широкий круг стран в невыполнении США своих обязательств по соглашению о штаб-квартире.

"Если вопрос дошел до того, что делегации не могут выполнять свои работы, неизбежно возникает такая тема, - отметил Кузьмин. - Будем исходить из того, что назначать мероприятия ООН в США чревато риском невыдачи виз, риском того, что мероприятия будут сорваны. Будем ориентироваться на эту данность".

"Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств", - сказал он.

Ранее США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций.

По словам Кузьмина, США заявляют, что невыдача виз российским дипломатам связана с интересами национальной безопасности. "Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США, - сказал он. - Мы рассматриваем это как несерьезный аргумент, исключительно как отговорку".