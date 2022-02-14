Заморский гость: зачем Зеленский попросил Байдена приехать на Украину «в ближайшие дни»

Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину «в ближайшие дни», которые, по его мнению, станут «решающими для стабилизации ситуации». По мнению украинского лидера, это послужит «мощным сигналом и будет способствовать деэскалации». По данным CNN, Байден не ответил президенту Украины согласием. Впрочем, по словам Зеленского, Киев готов «к любому развитию событий» и остановит «любую эскалацию в сторону Украины». В то же время он заявил о важности предоставления «действенных гарантий безопасности» его стране. Эксперты называют высказывания Зеленского противоречивыми и отмечают, что его приглашение, адресованное Байдену, нацелено на то, чтобы хоть как-то успокоить население и инвесторов.

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена приехать на Украину «в ближайшие дни». Об этом Зеленский заявил во время телефонных переговоров с президентом США.

«Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — приводит слова Зеленского пресс-служба его офиса.

По данным CNN, Байден не ответил украинскому президенту согласием. Источники телеканала среди официальных лиц США считают маловероятным визит главы Белого дома на Украину.

Между тем, как сообщает офис Зеленского, украинский лидер сказал Байдену, что Киев понимает «все существующие риски» и готов «к любому развитию событий».

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надёжной защитой», — подчеркнул украинский лидер.

В то же время Зеленский выразил надежду, что «действенная поддержка» США и других партнёров поможет предотвратить «распространение панических настроений». Кроме того, президент Украины заявил о важности предоставления «действенных гарантий безопасности» его стране.

«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», — заявил Зеленский, отметив, что в Европе не может быть безопасности «без безопасности Украины».

Украинский президент также особо подчеркнул, что его страна «выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта», сообщает офис Зеленского. Отмечается также, что глава Украины высоко оценил «активное взаимодействие» с США в сфере безопасности и обороны, «способствующее усилению возможностей ВСУ».

«Пока мы не член НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства», — заметил украинский президент.

По данным CNN, который ссылается на источники, Зеленский также призвал Вашингтон оказать Украине больше военной поддержки, «включая предоставление более современного оружия», а также подчеркнул необходимость выделения Украине значительного пакета финансовой помощи.

«Украинский лидер сказал своему американскому коллеге, что сильная экономическая поддержка «покажет Путину, что Запад поддерживает Украину и что спровоцированная Путиным эскалация не принесёт результата», — сообщает телеканал.

Здание администрации президента Украины в Киеве

РИА Новости

© Стрингер

В свою очередь, Белый дом информировал, что во время беседы Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения «дипломатических усилий и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у украинских границ».

«Президент Байден чётко обозначил, что Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами без промедления решительно ответят на любую дальнейшую агрессию со стороны России против Украины», — говорится на сайте Белого дома.

«Пропаганда войны»

Напомним, страны Запада, включая США, продолжают обвинять Россию в планах по «вторжению» на Украину.

Так, американский госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что никого не должно удивлять, если Россия «инициирует провокацию или инцидент, который затем использует для оправдания военных действий, которые всё это время планировала».

После этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что мир должен быть готов к тому, что Россия «создаст предлог, а затем, возможно, начнёт военные действия».

Москва категорически отрицает такого рода обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Салливана, написала в своём Telegram-канале, что мир уже знает, «кто всё время врёт».

«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать ещё один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — заявила Захарова.

Немногим позже Захарова назвала действия США в ситуации вокруг Украины «классической пропагандой войны», которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генассамблеи ООН.

«То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Сделать всё руками Киева»

Как отметил в разговоре с RT доцент МГУ, политолог Борис Межуев, на фоне истерии, развёрнутой Западом, и в первую очередь США, из-за пресловутого «российского вторжения», приглашение Зеленского главе Белого дома посетить Украину «в ближайшие дни» говорит о том, что Киев «хочет хоть как-то успокоить своё население и инвесторов».

«Украинская сторона считает, что приезд Байдена на Украину общественность воспримет как некую гарантию того, что никаких страшных событий не произойдёт и что начинать военные действия в ситуации, когда в Киеве находится американский президент, никто не будет», — заявил Межуев.

По его словам, Зеленский не хочет открыто показывать, что боится паники населения, поэтому своим приглашением даёт своеобразный сигнал Байдену, чтобы глава Белого дома «подыграл ему и помог» своим приездом на Украину.

«Однако уже сейчас совершенно ясно, что этого не произойдёт. Если украинскую территорию покидают американские дипломаты, то ожидать приезда президента США, который является особо охраняемой фигурой, конечно, наивно», — отметил эксперт.

Здание Белого дома в Вашингтоне

Gettyimages.ru

© Jabin Botsford/The Washington Post

По мнению Межуева, формулировка о «сдерживании» России в заявлении Белого дома по итогам переговоров Байдена с Зеленским звучит странно, учитывая, что Соединённые Штаты экстренно эвакуируют многих своих представителей на Украине.

«Если даже мыслить в логике Вашингтона, выходит, что у них какая-то странная форма «сдерживания» России от «агрессии» на Украину, которая сопровождается громогласным бегством. По сути Вашингтон, который позиционирует себя как защитник Украины от России, бросает Киев в пасть льву, который, впрочем, конечно же, не собирается ни на кого нападать. Льва Запад хочет посадить в санкционную клетку, но вот судьба Украины при этом США не интересует», — заявил аналитик.

О том, что Соединённые Штаты на самом деле действуют сугубо в своих геополитических интересах, не думая об украинской стороне, говорит их подход «сделать всё руками Киева», считает Межуев.

«Вашингтон всячески подталкивает украинские власти к силовому решению вопроса Донбасса, чтобы спровоцировать Россию на какие-либо действия, которые будут представлены как «вторжение» на Украину, после чего Запад введёт очередные санкции против РФ, чтобы замедлить её развитие», — полагает эксперт.

При этом Межуев назвал комичной ситуацию, при которой Киев пытается своими заявлениями снизить накал напряжённости в украинском обществе, в то время как Байден и его окружение продолжают твердить о «дальнейшей агрессии со стороны России против Украины».

«Киев говорит, что отслеживает ситуацию и не видит признаков того, что РФ скоро хочет «напасть» на Украину. Однако Вашингтон, ссылаясь на разведку, бездоказательно продолжает педалировать тему «вторжения», которое, по мнению, Белого дома, может произойти якобы «в любой момент», — сказал эксперт.

В свою очередь, преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис обратил внимание на противоречивость заявлений Зеленского, который в телефонном разговоре с Байденом, с одной стороны, сообщает о готовности Киева «к любому развитию событий», а с дугой — говорит о важности предоставления «действенных гарантий безопасности» Украине.

«Киев сначала транслирует мысль, что украинская сторона является якобы щитом Европы и готова отражать любую агрессию, но потом заявляет, что для этого Украине нужно больше военной помощи. Говоря же о «действенных гарантиях безопасности», Зеленский имеет в виду членство в НАТО, хотя серьёзно на это в Киеве не рассчитывают, а также дополнительную военную помощь», — отметил эксперт в беседе с RT.

Маргулис также считает, что Зеленский «пытается усидеть на двух стульях».

«С одной стороны, он хочет получать бонусы от США и Запада в виде поставок оружия, а потому не исключает пресловутого «вторжения» России. Но в то же время, в Киеве уже чётко осознают, что вся эта истерия, которую раздул Вашингтон, оказывает негативное влияние на украинскую экономику, включая отток инвестиций, отъезд иностранных граждан, ситуацию с авиасообщением», — сказал аналитик.

Как отметил Маргулис, слова Зеленского о том, что Киев выступает «исключительно за мирное урегулирование конфликта», не стоит воспринимать всерьёз.