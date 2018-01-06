Заморозка на миллиарды: почему Белый дом приостановил военную помощь Пакистану

США приостанавливают поддержку Пакистана в сфере безопасности, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. В Белом доме считают, что власти республики прилагают недостаточно усилий для борьбы с терроризмом. По мнению экспертов, эти обвинения — только повод, в то время как настоящая причина раздражения американской стороны кроется в чрезмерном сближении Исламабада с Пекином. О предпосылках пакистано-американских противоречий — в материале RT.

Вашингтон приостанавливает оказание Исламабаду финансовой поддержки в сфере безопасности. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

«Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности», — заявила она.

В Белом доме считают, что власти Пакистана прилагают недостаточно усилий для борьбы с терроризмом.

«Пакистан должен предпринять более решительные действия», — подчеркнула Науэрт.

При этом отмечается, что речь идёт о приостановке помощи, а не о её прекращении. Кроме того, это коснётся исключительно вопросов безопасности и не затронет гражданские программы. В Белом доме рассчитывают, что власти Пакистана всё же примут «решительные меры» против террористов.

«Заморозка включает в себя деньги, заложенные в программу финансирования зарубежных вооружённых сил на 2016 финансовый год, а также заложенные в программу предыдущего года, которые не были израсходованы или перечислены», — отметили в Госдепе.

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт

AFP

«Трамп разочарован»

Президент США давно критикует Исламабад за неверный, по его мнению, подход к борьбе с терроризмом. Об этом Дональд Трамп заявлял в августе 2017 года, выступая на базе Форт-Майер в Арлингтоне в штате Вирджиния.

«Мы больше не можем молчать о безопасных гаванях в Пакистане для террористических организаций, талибов и других групп, представляющих угрозу в регионе и за его пределами», — заявил тогда Трамп.

По мнению главы Белого дома, пока пакистанский народ страдает от действий террористов, власти страны покрывают экстремистские группировки.

Заявления американского лидера спровоцировали резкую реакцию со стороны как официальных властей Исламской Республики Пакистан (ИРП), так и простых пакистанцев. В августе в стране состоялись массовые антиамериканские акции протеста, участники которых назвали позицию Трампа по Пакистану провокационной.

Также на неопределённый срок был перенесён визит в Пакистан спецпосланника США по Афганистану. Премьер-министр Пакистана Хакан Аббаси раскритиковал стратегию американской администрации в отношении Афганистана, назвав её неэффективной.

В 2018 году американский лидер вновь вернулся к критике Исламабада. 1 января Дональд Трамп написал в своём Twitter об «ошибке», которую совершили США, предоставляя пакистанской стороне финансовую помощь на протяжении 15 лет.

«Соединённые Штаты по ошибке передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают. Такого больше не будет!» — написал Трамп.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

В ответ МИД Пакистана раскритиковал Белый дом за неудачи, которые американская сторона терпит в Афганистане.

«Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана», — заявил министр иностранных дел ИРП Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

По мнению пакистанской стороны, решение Белого дома о наращивании военного контингента в Афганистане лишено смысла, так как урегулирование ситуации в стране возможно только путём переговоров.

Кроме ограничения финансовой помощи, США внесли Пакистан в перечень стран, заподозренных в нарушении религиозных свобод, наряду с Китаем, Бирмой, Ираном, Северной Кореей, Саудовской Аравией и Туркменистаном. Об этом также сообщила Хезер Науэрт.

В 2011 году Барак Обама, занимавший в то время пост президента США, объявил о начале вывода американского военного контингента из Афганистана. Однако уже в 2015 году Белый дом принял решение о приостановке вывода военных из Центральной Азии. Было объявлено о сохранении в Афганистане около 5,5 тыс. американских военных, которые были призваны обучать местных силовиков в рамках небоевой миссии «Решительная поддержка».

Как сообщил в ноябре 2017 года командующий миссией НАТО «Решительная поддержка» генерал США Джон Николсон, под контролем талибов остаётся около трети территории Афганистана.

Серьёзные факторы

Терроризм — крайне болезненная тема для Пакистана. В январе 2013 года страну потрясла целая серия терактов, жертвами которых стали свыше 100, а ранения получили 200 пакистанцев. Крупнейший теракт был совершён 18 октября 2007 года: в результате покушения на жизнь лидера оппозиционной Пакистанской народной партии Беназир Бхутто было убито 143 человека, 500 получили ранения. Как заявила выжившая тогда Бхутто, за терактом стояли её политические оппоненты, в частности командиры пакистанской разведки. 27 декабря 2007 года был совершён второй теракт, в результате которого Бхутто погибла.

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Крупные теракты сотрясают ИРП по нескольку раз в год, унося десятки жизней. В феврале 2017 года в городе Сехван была взорвана суфийская мечеть Лал Шахбаза Каландара, погибли более 70 человек. Летом 2017 года взрыв прогремел на рынке в городе Парачинар — тогда жертвами террористов стали несколько десятков пакистанцев.

При этом в ряде СМИ распространяется информация о связях властей Пакистана с радикальными группировками, в первую очередь — с «Талибаном»*.

Ещё в 2012 году в руки британских журналистов попал секретный доклад НАТО под названием «Государство «Талибан». Как утверждали СМИ, ссылаясь на оказавшийся в их распоряжении документ, пакистанские спецслужбы поддерживают талибов в борьбе с западным военным контингентом в Афганистане. Как утверждали авторы статьи, конечной целью этой политики является восстановление в регионе власти «Талибана».

Следственные действия вблизи контрольно-пропускного пункта в Пешаваре (Пакистан) на месте самоподрыва террориста-смертника, 19 января 2016 года

Reuters

«Пакистан — страна сложная, — отметила в интервью RT доцент отделения востоковедения ВШЭ Ольга Солодкова. — Очень серьёзную роль там играет пуштунский фактор, а эти ребята не контролируются центральными властями. Достаточно вспомнить, что Бен Ладена тоже обнаружили на территории Пакистана».

Напомним, что пуштуны — разделённая народность, населяющая смежные области Пакистана и Афганистана. Именно к пуштунам, по словам экспертов, относится большинство афганских и пакистанских талибов. Пакистанские власти пытаются бороться с терроризмом, но победить боевиков очень непросто в силу местной специфики.

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«Пакистан и Афганистан — сообщающиеся сосуды с пористой границей, практически не контролируемой за счёт горной местности, — отметил в интервью RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. — Поэтому террористы перетекают из одной страны в другую, скрываясь от преследования. Военные Пакистана прилагают усилия для борьбы с талибами, но это очень непросто. Хотя у США есть повод для того, чтобы обвинять Исламабад, это всё же повод, а не причина».

Как пояснил эксперт, «Талибан» не является однородной структурой, а делится на пакистанскую и афганскую организации. Пакистанское отделение «Талибана», ранее отпочковавшееся от афганской структуры, является откровенно террористической группировкой, совершающей жестокие атаки на гражданское население.

Эксперты уверены, что, невзирая на все угрозы, Вашингтон не пойдёт на окончательный разрыв связей с Исламабадом.

«Нужно понимать, что военно-промышленный комплекс США, торговля оружием — очень серьёзные факторы. Армия Пакистана во многом снабжалась за счёт американских поставок, для США это потеря очень больших денег», — отметила Солодкова.

По мнению Волхонского, действия американской стороны можно расценивать не как реальный жест, а как сигнал Пакистану вернуться в американскую орбиту.

Сигнал союзникам

Эксперты полагают, что главной причиной охлаждения отношений между Исламабадом и Вашингтоном являются не события в Афганистане или проблема терроризма, а сближение Пакистана с Китаем. У Пекина большие планы в отношении Пакистана: в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин инициировал строительство транспортной сети, которая свяжет китайскую территорию с побережьем Индийского океана через Пакистан. Китайские власти готовы вложить в создание шоссе, железных дорог и трубопроводов около $46 млрд.

Посольство Китая в Пакистане

© www.fmprc.gov.cn

Речь также может идти о военно-политическом сотрудничестве. Например, в 2016 году китайская корпорация судостроительной промышленности CSIC заключила контракт на поставку в Пакистан восьми многоцелевых подводных лодок.

Кроме того, Пекин проявляет немалый интерес к афганской тематике: по итогам поездок министра иностранных дел КНР в Исламабад и Кабул летом 2017 года стороны договорились о том, что противоречия между Афганистаном и Пакистаном будут разрешаться в трёхстороннем формате. По мнению экспертов, отношения Пекина и Исламабада носят стратегический характер и продолжают углубляться вместе с ростом китайского экономического влияния и геополитических интересов.

Как отметила Солодкова, США очень долго поддерживали Пакистан в противовес Индии. Но сейчас между США и Индией складываются всё более дружественные отношения.

«Это связано с тем потенциалом, которым располагает Индия — она может стать следующей «мастерской мира» после Китая. Поэтому Пакистан начинает более активно поддерживать Китай, чтобы ограничить индийскую сторону. А Китай, со своей стороны, видит в Индии будущего конкурента. Если США прежде делали ставку на Пакистан для сдерживания Индии, то сейчас Вашингтон совершает разворот в сторону Нью-Дели», — пояснила эксперт.

Контакты Китая и Пакистана раздражают сегодня очень многих игроков, считают эксперты. Китай ведёт себя в регионе очень активно, в частности речь идёт о строительстве китайской стороной торговых портов — так называемого Жемчужного ожерелья в Индийском океане, а потом оказывается, что в них могут заходить и китайские военные суда, что не может не тревожить Вашингтон.

«Белый дом сигнализирует сейчас не только Исламабаду, но и Пекину и Эр-Рияду — дело в том, что пакистанская сторона также имеет тесные связи с Саудовской Аравией. Вашингтон хотел бы снизить влияние на Пакистан третьих игроков, но сделать это будет трудно, особенно учитывая, что именно в Пакистане фиксируются самые сильные антиамериканские настроения», — заключил Волхонский.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.