Заморозка или разморозка? До чего договорились Лавров и Помпео в Финляндии

Автор:

Курганов Дмитрий

После Путина и Трампа

В финском городке Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео. Важность этого события, состоявшегося на полях заседания Арктического совета, сложно приуменьшить по ряду причин. Во-первых, оно последовало спустя пару дней после длительной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США проговорили полтора часа, после чего глава Белого дома восторженно писал об этом в Twitter.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2019 г.

Во-вторых, важно было понять, как сложится диалог Лаврова с Помпео, тем более что их контакты ранее сводились до минимума. С Джоном Керри и даже Рексом Тиллерсоном отношения главы российского МИД формировались совсем по другим принципам, более открытым. Не всегда это приводило к реальным позитивным результатам, однако именно сейчас между Россией и США больше чем обычно если не конфликтов, то расхождений по весьма важным вопросам. Иранская ядерная проблема, выход США из Договора РСМД, инцидент в Керченском проливе, Венесуэла, наконец.

Странная традиция

Буквально накануне Помпео потребовал от России «убраться» из Венесуэлы, а спустя сутки в Финляндии жал руку Лаврову на протокольной фотосъёмке, как ни в чём не бывало улыбаясь журналистам и фотокорреспондентам. Глава МИД России, комментируя ранее высказывания американского госсекретаря, назвал слова о российском «вмешательстве» в дела Боливарианской республики «неправдой» и охарактеризовал позиции Москвы и Вашингтона по будущему этой латиноамериканской страны «несовместимыми».

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Любопытно, что на встрече в Лапландии Помпео встал так, что позади него оказался российский флаг, соответственно за спиной Лаврова – американский. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на этот факт, назвав его «странной традицией», поскольку такой казус произошёл не впервые. Журналисты попытались выпытать у дипломата, с каким по счёту госсекретарём США он встречается. Лавров признался, что «уже давно перестал их считать». После этого удалился в комнату для переговоров вместе с Помпео.

Конструктивный диалог

Беседа за закрытыми дверями продолжалась чуть более часа. По словам министра иностранных дел России, на встрече стороны сделали «очень неплохой шаг в развитии» тем, которые были затронуты во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Журналисты поинтересовались, существует ли вероятность новой встречи двух лидеров. Лавров дал понять, что она действительно есть. Что же касается грубых выпадов со стороны США в адрес России, в том числе по венесуэльской проблеме, глава МИД России подчеркнул, что в разговоре с Помпео затрагивались вопросы «реальной политики», а в этих публичных выступлениях, о которых идёт речь, много того, что к ней не относится. «Мы не старались концентрироваться на этих высказываниях», – подчеркнул он, добавив, что сами переговоры получились довольно конструктивными.

У нас была хорошая, конструктивная беседа. Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня, в целом международные отношения и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности,

– сказал Сергей Лавров.

С. Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Российский министр был весьма дипломатичен, избегал резких высказываний в адрес Белого дома и отметил, что даже в Вашингтоне понимают, что нельзя решать венесуэльский кризис военным методом. Похоже, Лавров вообще пребывал в хорошем расположении духа. На вопрос корреспондента CNN о том, какой ответ заготовлен у России на тот случай, если США всё-таки решатся на военное вторжение, пошутил: «Некоторые называют вашу компанию fake news, но вы сейчас ещё и делаете fake question», – пошутил Сергей Лавров. Вот такая она, американская журналистика. Не только «фейковые новости», но и ещё и «фейковые вопросы».

Майк Помпео также положительно оценил состоявшиеся переговоры. По словам госсекретаря, был затронут широкий спектр тем. Он отметил, что стороны намерены добиться существенного прогресса по тем вопросам, где позиции России и США совпадают. Также сообщается, что якобы Помпео в очередной раз сказал Лаврову о неприемлемости вмешательства Кремля в американские выборы. При этом дипломатический источник отметил, что российская сторона удивлена таким заявлением американского госсекретаря, поскольку данная тема в беседе не затрагивалась.

Очередная разморозка?

Возникает вопрос: что же теперь ждёт отношения России и США? Удастся ли найти хоть какие-то новые точки соприкосновения? Сколько уже было этих «перезагрузок», а потом всё снова возвращалось на круги своя. При всех проблемах в отношениях с Западом нужно понимать, что вести диалог нужно, но при этом сохраняя принципиальную позицию и отстаивая национальные интересы. Дональд Трамп периодически говорит о том, что хочет улучшить отношения с Россией, за что получает в свой адрес массу упрёков. После публикации доклада Мюллера американский президент как будто почувствовал себя увереннее. Только вот всегда находится кто-нибудь, кто вставляет палки в колёса. То Конгресс со своими санкциями, то Помпео в очередной раз огрызнётся.

Украина, Сирия, Венесуэла – разногласий хватает. Вот и на Арктическом совете в Финляндии госсекретарь США высказывал озабоченность, граничащую с паникой, по поводу амбиций России в северных широтах. «Россия уже оставляет следы на снегу армейскими сапогами. Россия официально заявила об увеличении своего военного присутствия в 2014 году, когда заново открыла в Арктике военную базу времен холодной войны», – отметил Помпео. Раздражают Вашингтон и притязания Москвы на международные воды Северного морского пути, на что Россия логично отвечает, что несёт ответственность за безопасность эксплуатации маршрута, который проходит через её прибрежные воды.

Тем не менее диалог России и США продолжается. Уже в следующем месяце Владимир Путин и Дональд Трамп смогут поговорить с глазу на глаз на саммите G20 в японской Осаке.