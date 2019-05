Заморозка или разморозка? До чего договорились Лавров и Помпео в Финляндии

После Путина и Трампа

В финском городке Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео. Важность этого события, состоявшегося на полях заседания Арктического совета, сложно приуменьшить по ряду причин. Во-первых, оно последовало спустя пару дней после длительной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США проговорили полтора часа, после чего глава Белого дома восторженно писал об этом в Twitter.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!